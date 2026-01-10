CAN – Le Maroc d’Achraf Hakimi s’impose face au Cameroun (2-0) et se qualifie pour les demi-finales

Opposé au Cameroun en quarts de finale de la CAN, le Maroc d’Achraf Hakimi a livré une performance solide pour valider son ticket pour le dernier carré de la compétition.

Après le Sénégal d’Ibrahim Mbaye, un autre Parisien va disputer les demi-finales de cette Coupe d’Afrique des Nations. Pays hôte, le Maroc affrontait ce vendredi soir le Cameroun au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, dans le cadre des quarts de finale de la compétition. Et pour cette rencontre, Walid Regragui a titularisé pour la deuxième fois consécutive son capitaine Achraf Hakimi.

Le Maroc affrontera le vainqueur du match Nigéria / Algérie

Devant leur public, les Lions de l’Atlas ont livré leur performance la plus consistante depuis le début de la compétition. Et les Marocains ont pu compter sur le meilleur buteur de la compétition, Brahim Diaz, auteur de son cinquième but dans la compétition. Après un corner tiré par Achraf Hakimi et une tête d’Ayoub El Kaabi, l’attaquant madrilène a été opportuniste pour conclure de près (1-0, 26e) et concrétiser la domination de son équipe. Face à des Camerounais trop tendres offensivement (aucun tir cadré dans le match), le Maroc a dû attendre le dernier quart d’heure de la rencontre pour marquer le but du break par Ismael Saibari, seul au second poteau sur un coup-franc (2-0, 74e). Les Lions Indomptables pourront notamment regretter un éventuel penalty après un contact d’Adam Masina sur Bryan Mbeumo (69e), quelques minutes avant le deuxième but marocain.

Titulaire et capitaine, Achraf Hakimi a disputé l’intégralité du match. Impliqué sur l’ouverture du score, le latéral droit du PSG continue à retrouver du rythme. Avec 50 ballons touchés et 11 pertes de balle, l’international marocain s’est montré présent dans les duels (5/7 remportés) mais doit encore accumuler du temps de jeu pour retrouver 100% de son explosivité. En demi-finale de la CAN, le Maroc affrontera le vainqueur du match entre le Nigéria et l’Algérie.

Le XI du Maroc : Bounou – Hakimi (c), Aguerd, Masina, Mazraoui – El Aynaoui, El Khannouss (Amrabat, 67e), Saibari (Targhalline, 86e), – Brahim Diaz (Igamane, 89e), El Kaabi (En-Nesyri, 67e), Ez Abde (Rahimi, 86e).

🇲🇦 Brahim Diaz qui ouvre le score pour le Maroc après un corner d’Achraf Hakimi et une tête d’Ayoub El Kaabi !!

C’est son 5ème but en 5 matchs ! pic.twitter.com/JK5GIBVt7T — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 9, 2026