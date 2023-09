Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 20 septembre 2023. La victoire parisienne face au Borussia Dortmund en ouverture de la Ligue des champions, un trio offensif décevant mais prometteur, les prestations XXL de Vitinha et Achraf Hakimi…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG face au Borussia Dortmund (2-0), à l’occasion de la 1ère journée de Ligue des champions, et plus particulièrement sur un homme, Achraf Hakimi. Si le trio offensif, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, s’est montré décevant, le latéral marocain a été l’un des protagonistes majeurs de cette victoire, avec un but splendide à la clé. Un succès 2-0 logique des Rouge & Bleu qui leur permet d’occuper seuls la tête de ce groupe F, l’AC Milan et Newcastle United s’étant quittés sur un score nul (0-0) dans l’autre match de la poule. « La manière dont ils ont concassé le Borussia Dortmund, en l’étouffant d’abord par un pressing intense, puis en l’assommant très vite en seconde période, avec deux buts à dix minutes d’intervalle, a dessiné les contours d’une victoire qui aurait dû être encore plus large avec un peu plus de justesse dans le dernier geste », résumé le journaliste de L’Equipe, Damien Degorre. Si le club parisien a affiché un visage sérieux devant ses supporters, la formation allemande, de son côté, a semblé complètement déboussolée et incapable de conserver le ballon sur des séquences longues.

La première période parisienne a été un modèle d’un point de vue harcèlement sur le porteur du ballon et dans le contre-pressing. Le milieu de terrain, Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte, a su répondre présent face aux premières interrogations sur la capacité à élever son niveau en fonction de la compétition. Le Portugais a livré une prestation magistrale en étant notamment à l’origine de l’action collective sublime conclue par Achraf Hakimi. « À observer la joie démonstrative de Luis Enrique avec ses adjoints après ce but, il était évident que le technicien espagnol n’aurait aucun reproche à formuler à ses joueurs. » Seul point négatif de la soirée, le déchet technique important des attaquants, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos (entré en cours de jeu) et Kylian Mbappé, auteur tout de même de l’ouverture du score sur penalty. « Mais c’est peut-être aussi le prix à assumer pour les efforts collectifs consentis par ailleurs par la très grande majorité de ces joueurs à la perte du ballon. Tout ce que d’autres ne faisaient pas forcément la saison passée. »

Justement, le quotidien sportif revient plus en détails sur ce trio offensif aligné dès le coup d’envoi. Si Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, titulaire pour la première fois, n’ont pas brillé, ils ont tout de même laissé entrevoir des belles promesses. Les deux premiers cités ont notamment fait basculer la rencontre sur l’ouverture du score avec un penalty provoqué et transformé par le numéro 7 sur un centre de la recrue estivale. Mais avant cela, les champions du monde 2018 n’avaient pas réglé la mire face à Gregor Kobel et le nouveau numéro 10 des Rouge & Bleu faisait encore preuve d’un grand déchet technique. De son côté, l’ancien de Francfort a eu trop peu de situations pour se montrer. « Pour résumer, il y eut trop de déchet de leur part dans les quinze derniers mètres pour rendre cette soirée inoubliable. » Mais les trois internationaux français ont tout de même affiché une complicité prometteuse, rapporte L’E. « Ils se sont cherchés toute la soirée et plus encore, ont essayé d’ouvrir des espaces, beaucoup permuté sans se marcher dessus. Avec un peu de spontanéité et de fluidité, de repères partagés, il y a de quoi faire. On sent une complémentarité, une envie de jouer ensemble, loin des défiances du passé lorsque les attaquants parisiens jouaient avec le soupçon du chacun-pour-soi. »

Enfin, L’Equipe fait un focus sur la très belle performance de Vitinha. Décevant la saison passée, le Portugais de 23 ans éloigne les doutes autour de son niveau, qui demandera confirmation lors des prochaines échéances. Après des débuts prometteurs la saison passée, l’ancien du FC Porto a rapidement montré des failles, notamment en raison de la faiblesse collective des Rouge & Bleu. « La faute aussi (et surtout ?) à ses rapports quelconques avec Neymar et très tendus avec Lionel Messi », affime le quotidien sportif. Pour les deux stars, Vitinha incarnait le recrutement moyen de l’été 2022. « Sans le soutien de certains de ses coéquipiers – Danilo -, pas sûr que Vitinha aurait souhaité étirer son séjour parisien », surtout après une altercation à l’entraînement avec l’Argentin début 2023 (« non seulement, t’es faible mais en plus, tu me fais mal », aurait déclaré Messi).

Mais avec le départ des deux stars sud-américaines, Vitinha reprend forme. « La manière dont il anima, mardi, le jeu parisien – 69 ballons – avec des conduites de balles vives, des orientations très justes fut un régal. » Il peut ainsi résoudre le manque de créativité dans l’entrejeu parisien. En plus d’être un relais sur le côté gauche, il est sans cesse une solution sur le terrain pour ses coéquipiers. À cela s’ajoute une menace offensive pour le Portugais, qui a touché le poteau et qui est à l’origine du but d’Achraf Hakimi avec une passe décisive. Le numéro 17 des Rouge & Bleu est aussi un élément important du contre-pressing demandé par Luis Enrique. « Des courses intenses et une capacité à gêner le porteur à même de faire souffrir n’importe quel joueur de la Ruhr. Mardi, l’ex du FC Porto a semé des promesses. Comme l’an dernier, presque à pareille époque : mais cette fois, il n’y aura plus d’obstacles. Cette fois, les fantômes de deux immenses stars du foot sont partis… », conclut L’E.

🗣️ | Vitinha sur l’apport des supporters pour Canal + :



« C’est décisif, même quand on traverse des mauvaises périodes, on sait que les supporters sont toujours là, on en aura besoin cette saison » 🤝#PSGBVB pic.twitter.com/MQEWoj2QZ2 — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 19, 2023

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette victoire importante du PSG face au Borussia Dortmund. Une succès obtenu avec patience. « Ce jeu reste une école de la patience, de la retouche, de la subtilité matinée de créativité. » Luis Enrique fait progresser pas à pas sa formation dans une semaine qui s’annonce importante, avec la prochaine réception de l’Olympique de Marseille (dimanche à 20h45). « Le football est une école de la patience et des nerfs à vif. Ceux qui les perdent le plus vite finissent par perdre tout court. » Le milieu de terrain a notamment montré des éléments positifs avec la hargne habituelle de Manuel Ugarte, le volume de jeu de Vitinha et la combativité de Warren Zaïre-Emery. Le nouveau capitaine des Espoirs français « traverse cette percée dans le décor comme si tout était normal, ce qui rend le phénomène encore plus sidérant. Il va finir par se retrouver à l’Euro 2024 avec les Bleus et ce sera toujours aussi banal pour lui », rapporte LP. Avec des joueurs allemands plus pressants en fin de rencontre, les Parisiens ont su résister. Mais quelques interrogations sont toujours présentes et rendent cette construction du nouveau PSG encore plus passionnante.

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur la belle prestation d’Achraf Hakimi. Impliqué sur l’action du penalty et buteur magistralement, le Marocain réussit son début de saison. Face au Borussia, le latéral droit a été impliqué dans toutes les actions dangereuses du PSG. À cela s’ajoute une belle complicité avec Ousmane Dembélé dans le couloir droit. « Quand l’international français colle la ligne et étire la défense adverse, le latéral parisien a tout loisir de prendre les espaces qui s’offrent à lui. » Preuve de sa grande implication dans la soirée parisienne : 119 ballons touchés, 6 duels sur 14 remportés, 3 dribbles sur 3 réussis et 13 ballons récupérés (dont 9 en seconde). Après la rencontre, Luis Enrique s’est montré particulièrement élogieux envers son défenseur : « C’est un joueur vraiment top. Il donne une énergie unique. Il a des choses à améliorer, on va l’aider dans ce domaine. C’est un plaisir de le voir évoluer, il apparaît dans toutes les zones importantes, l’aile comme l’intérieur. Il a toutes les caractéristiques, il a la tranquillité pour marquer, il a inscrit un but extraordinaire. »