PSG / Dortmund : les notes des Parisiens dans la presse

Le PSG a parfaitement réussi son entrée en Ligue des champions avec une victoire 2-0 et a pu s’appuyer sur les hommes forts des dernières semaines.

Dans un groupe F relevé avec les présences du Borussia Dortmund, de l’AC Milan et de Newcastle United, le PSG a réussi son premier test pour son entrée en lice en Ligue des champions. Pour cette première journée, les joueurs de Luis Enrique ont parfaitement manoeuvré une équipe du BVB impuissante face à la maîtrise parisienne (2-0). De quoi déjà prendre la tête du groupe suite au match nul entre l’AC Milan et Newcastle (0-0). Et face au club allemand, les Rouge & Bleu ont pu compter sur les hommes forts du moment.

Hakimi et Vitinha au top, Zaïre-Emery confirme

Depuis le début de saison, Achraf Hakimi retrouve des bonnes sensations. À l’origine de toutes les occasions nettes parisiennes, le latéral marocain a surtout été l’auteur d’une grande réalisation pour mettre son équipe à l’abri. Une prestation qui lui vaut la note de 8/10 dans L’Equipe et Le Parisien. « Le grand monsieur de ce début de saison, c’est lui. Le Marocain détient un rôle clef dans l’animation offensive de Luis Enrique. Il a été à l’origine ou à la conclusion de la quasi-totalité des occasions (…) Et comme en plus, il a été très efficace également dans le contre-pressing… », détaille L’E. Autre homme fort du match, Vitinha. Le Portugais a rayonné dans l’entrejeu et a apporté cette touche créative. « Une très belle copie pour lui, avec une grosse activité et des gestes décisifs hormis une passe plein axe qui aurait pu coûter cher (22e). Il a touché le poteau (19e) et mis la vitalité qu’il fallait pour jouer les parfaits box-to-box. Il combine très bien avec Hakimi sur le second but (2-0, 58e) », observe LP. De son côté, Warren Zaïre-Emery a aussi brillé au milieu de terrain. Après un début de rencontre timide, le Titi est monté crescendo dans cette rencontre. « Il s’est libéré au fil des minutes pour proposer un engagement hypersolide – on sent qu’il est en train de gagner en ‘dureté’ dans les duels – et suivre ses actions (32e, 38e, 43e). Il lui a manqué le petit brin de réussite ou de folie », note le quotidien sportif, qui lui attribue la note de 7/10.

Un trio offensif pas encore bien rodé

Si la défense et le milieu ont donné satisfaction, en attaque, le PSG doit encore prendre ses marques et dépendre moins de Kylian Mbappé. Même s’il a été l’auteur de l’ouverture du score, le numéro 7 n’a pas livré une grande prestation avec du déchet dans le dernier geste. Titulaire pour la première fois, Randal Kolo Muani n’a pas eu les opportunités pour se montrer. « La relation technique et l’envie de jouer avec ses compères sont prometteuses, comme son pressing. Mais il n’a pas ouvert son compteur et au final amené peu de situations franches (23e, 33e) », souligne L’Equipe, qui lui donne la note de 4/10. De son côté, Ousmane Dembélé affiche les mêmes qualités et défauts. Véritable poison dans son couloir droit, l’international français manque encore de justesse, notamment sur les coups de pied arrêtés, constate Le Parisien qui lui attribue la note de 5.5/10.