Revue de Presse PSG : CDF, Brest, Mbappé, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 8 février 2024. La qualification en quarts de finale de Coupe de France après la victoire face au Stade Brestois (3-1), les belles performances de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé et une frayeur pour le numéro 7 parisien…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la victoire du PSG face au Stade Brestois (3-1) en huitièmes de finale de la Coupe de France. Si les Parisiens ont assuré leur qualification, ils ont encore montré quelques signes de relâchement en seconde période. C’était déjà le cas contre Brest il y a une dizaine de jours en championnat (2-2, le 28 janvier) et le week-end dernier face au RC Strasbourg (1-2). Mais cette fois-ci, l’expulsion de Lilian Brassier a permis aux Rouge & Bleu d’avoir un peu de marge avant de sceller leur qualification en fin de rencontre grâce à une réalisation de Gonçalo Ramos. Mais, « il convient d’avouer que ce PSG n’est pas le même avec ou sans Ousmane Dembélé. L’attaquant international français a été impliqué sur les deux premiers buts de son équipe », constate L’E. Son retour à la compétition s’est directement fait ressentir grâce à ses accélérations, dribbles et ses déséquilibres. L’international français a notamment pu reformer son duo dans le couloir droit avec Achraf Hakimi, même si le niveau du Marocain a décliné peu à peu au fil de la rencontre. « Mais d’ici à une semaine et la réception de la Real Sociedad, en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, ce duo a le temps de retrouver des marques et des sensations. »

Autre joueur en forme de cette soirée, Kylian Mbappé. Il a ouvert le score pour son équipe, provoqué le carton rouge de Lilian Brassier puis est à l’origine du dernier but de Gonçalo Ramos. Le numéro 9 parisien a une nouvelle fois très peu joué en rentrant en fin de rencontre (79′). « L’avant-centre international portugais doit parfois se demander s’il ne s’est pas trompé en signant à Paris. En Championnat, il n’a que des miettes, lorsqu’il en reste, et ne semble plus destiné qu’à jouer en Coupe, ce qui le motive sûrement pour aider son équipe à y étirer l’aventure. » Cette réalisation ne devrait pas bouleverser la hiérarchie en attaque où même Randal Kolo Muani, ménagé ce mercredi, demeure devant lui.

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur la performance de Kylian Mbappé ce mercredi soir au Parc des Princes. Auteur d’une prestation brillante, le numéro 7 du PSG aurait pu gravement se blesser à la cheville après une grosse semelle de Lilian Brassier. « Un frisson a parcouru le Parc des Princes (…) Kylian Mbappé était là, dans le rond central, écroulé, le visage déformé par la douleur à la suite d’un tacle violent (et assez insensé) du défenseur brestois Lilian Brassier. À cet instant, les fantômes des blessures d’avant les matches les plus importants, si présents sous QSI, ont ressurgi. » Mais lorsque le Français se relève et se teste, la frayeur s’éloigne. Dans les minutes qui ont suivi, les accélérations du Parisien ont dissipé les doutes. Mais il faudra encore attendre quelques heures pour savoir s’il ressent des douleurs à la cheville.

Cette frayeur ne l’a pas empêché de poursuivre sa belle prestation. Une nouvelle fois positionné dans un poste axial, l’attaquant de 25 ans a profité de sa liberté de mouvement pour combiner avec Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Ses repères avec ses deux compères d’attaque « font aujourd’hui de la star française un attaquant axial efficace et une menace protéiforme. » Sur les dernières semaines, le champion du Monde 2018 a encore enrichi son bagage d’attaquant. Hier soir, il a mis à mal la défense du SB29 avec ses accélérations fulgurantes et ses appels dans la profondeur. Il a ouvert le score d’une frappe croisée et était proche du doublé juste avant la pause mais son ballon piqué a heurté la transversale. En seconde période, il a buté à quelques reprises sur Grégoire Coudert et est à l’origine du troisième but de Gonçalo Ramos après avoir effectué un slalom entre les défenseurs brestois. Le numéro 7 du PSG sait parfaitement gérer sa montée en puissance à l’approche des grands rendez-vous. Reste désormais à éclaircir son avenir. « Mi-janvier, il avait fixé, en privé, à début février l’annonce officielle de sa décision. La star s’en tiendra-t-elle à son calendrier de départ », se demande L’E.

🚨 Les premiers examens de la cheville de Kylian Mbappé sont « plutôt rassurants ». Son état sera surveillé de près ce jeudi matin ⏳🇫🇷



De son côté, Le Parisien met aussi en avant la victoire du PSG face au Stade Brestois (3-1) en Coupe de France. Une qualification qui permet au champion de France de retrouver de la confiance à une semaine de son match de Ligue des champions face à la Real Sociedad. « Et si Luis Enrique avait vu juste ? Et si, comme il l’avait annoncé sans convaincre mi-décembre, son PSG s’était métamorphosé avec l’arrivée de février et des matchs couperets ? » En se montrant rassurant, les Rouge & Bleu ont obtenu leur qualification pour les quarts de finale de la compétition, une première depuis 2021. Cependant, les Parisiens ont aussi joué à se faire peur et auraient pu concédé l’ouverture du score si la frappe de Martin Satriano n’avait pas heurté le poteau (29′) et sans un Gianluigi Donnarumma brillant sur une demi-volée d’Hugo Magnetti (30′). La réduction de l’écart de Steve Mounié (65′) a redonné un peu de suspense à cette rencontre que « le leader de L1 a pourtant traversé avec plus d’intensité et de conviction que les précédents. »

À une semaine de son huitième de finale aller de C1, le PSG peut surtout se réjouir d’avoir retrouvé du rythme et des automatismes plus proches des exigences qu’imposent la scène européenne. « Si besoin en était, ce match face à Brest a confirmé qu’avec Dembélé et Barcola, l’existence était assurément plus savoureuse et qu’associés à un Mbappé de feu, l’attaque parisienne formait une triplette de belle vie. » Le seul moment de frayeur a été le tacle de Lilian Brassier sur la cheville Kylian Mbappé. Mais le numéro 7 est différent et a pu terminer la rencontre. Il a même été à l’origine du troisième but de Gonçalo Ramos. « Paris est de retour, Mbappé est toujours inarrêtable », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien revient plus en détails sur la prestation d’Ousmane Dembélé. Ménagé le week-end dernier en raison d’une gêne à une cuisse, l’international français faisait son retour dans le onze de départ. Même s’il reste toujours maladroit face au but, le numéro 10 des Rouge & Bleu a un impact important dans le jeu de sa formation. « Toujours aussi explosif, malin dans ses placements, généreux dans ses courses, il a quasiment provoqué à lui tout seul la quasi-totalité des occasions de but parisiennes », constate LP. L’ancien Barcelonais reste injouable dans le un-contre-un et imprévisible dans ses mouvements. À l’origine du premier but grâce à son pressing gagnant sur Bradley Locko, il a surtout été passeur décisif sur le but de Danilo Pereira. Ousmane Dembélé a aussi pu retrouver son coéquipier dans le couloir droit, Achraf Hakimi.

Le Français aurait aussi pu rajouter une deuxième passe décisive à son actif sur un contre éclair mais la frappe de Kylian Mbappé a touché la transversale juste avant la pause. L’ailier de 26 ans a également touché le poteau dans cette rencontre. Remplacé à la 71e minute par Marco Asensio, Ousmane Dembélé a livré une prestation pleine pour son retour et son apport sera précieux pour le match face à la Real Sociedad. « Une chose est sûre : bien que ses statistiques cette saison peuvent paraître maigres, il y a indubitablement un PSG avec et sans lui. Pour la première fois depuis bien longtemps, on a retrouvé un Paris avec de l’énergie, du mordant, de l’explosivité. Et l’ancien Barcelonais n’y a pas été pour rien », conclut LP.