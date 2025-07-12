Revue de Presse PSG : CdM des Clubs, mercato, argent, forme physique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 12 juillet 2025. Le jackpot historique du PSG pour la saison 2024-2025, cela peut-il avoir une influence sur le mercato d’été, comment expliquer la forme physique des Parisiens…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le jackpot que touchera le PSG dans cette saison 2024-2025 historique. Après sa victoire en Ligue des champions, les Rouge & Bleu réalisent également un excellent parcours dans cette Coupe du monde des clubs avant la finale face à Chelsea dimanche (21h sur DAZN et TF1). Lorsqu’ils se sont présentés devant la DNCG pour leur entretien annuel courant mai, les dirigeants parisiens ont présenté un budget de recettes de 806M€, c’est-à-dire le même que la saison passée, qui constituait déjà un record. Mais celui sera finalement supérieur car la victoire finale en Ligue des champions et le parcours en Coupe du monde des clubs n’avaient pas été précisé. Son parcours en C1 a rapporté un total de 144M€ et en cas de succès en finale du Mondial dimanche le pactole sera de 120M€ (autour de 90M€ si défaite).

Mais l’ensemble de ces gains ne devrait pas figurer sur les comptes de la saison 2024-2025. « Le PSG envisageait de n’inclure que ceux du Mondial récoltés au mois de juin (le reste sera comptabilisé la saison prochaine), ce qui correspondrait à sa prime de participation de 30M€, ses deux victoires en phase de groupes (3,4M€), sa qualification en huitièmes (6,4M€) et celle en quarts (11,2M€). Soit environ 50M€ », précise L’E. Le PSG est donc déjà certain de présenter des revenus d’environs 850M€, voire plus, et battra donc son record. La direction parisienne compte également profiter de sa présence actuelle aux Etats-Unis pour élargir sa base de fans, développer davantage son image et signer avec un sponsor majeur américain. C’est l’objectif des prochains mois. « Le PSG n’a, à ce jour par exemple, pas d’assureur ou de manufacturier de pneumatiques, deux secteurs rémunérateurs. Avec la concurrence des sports US, ce n’est pas chose aisée. »

Le quotidien sportif se demande si ce jackpot financier peut avoir son importance dans le mercato estival des champions d’Europe. Avec déjà plus de 90M€ amassés dans cette Coupe du monde des clubs, le PSG va s’offrir une manne financière importante. En cas de succès final face à Chelsea, 33,9M€ s’ajouteront à cette somme. Mais cela peut-il avoir une influence sur le mercato ? « En interne, on se veut mesuré, expliquant que les cibles du duo Luis Enrique – Luis Campos ont été déterminées avant le début du tournoi. » Les deux postes prioritaires – axial droit et attaquant – restent les mêmes. Les négociations pour l’arrivée d’Illya Zabarnyi reste au même stade. Malgré la manne financière supplémentaire touchée avec ce Mondial, la direction parisienne n’est pas prêt à faire un nouvel effort. « Dans ses échanges avec les entourages des cibles, Luis Campos a eu l’habitude, depuis des mois, d’utiliser l’argument du fair-play financier qui l’empêcherait d’avoir une latitude plus importante. Ce sera, sans doute, moins le cas prochainement », précise L’E. Dans le sens des départs, les joueurs moins utilisés attendent la fin de cette Coupe du monde des clubs pour ouvrir les discussions avec la direction parisienne. Les semaines à venir s’annoncent donc intenses pour des joueurs comme Gonçalo Ramos, Lee Kang-In voire Lucas Hernandez.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur l’état physique des joueurs du PSG. Ce dimanche, le club de la capitale va disputer son 65e match de la saison. Pourtant, les Rouge & Bleu affichent très régulièrement une domination physique dans leurs matches à l’image de leur entrée fracassante en Coupe du monde des clubs face à l’Atlético de Madrid (4-0) le 15 juin dernier ou plus récemment contre le Real Madrid (4-0). La supériorité athlétique des joueurs de Luis Enrique est une constante depuis le début de l’année. « Mais il y a forcement quelque chose d’assez unique à les voir multiplier les efforts, maintenir un pressing étouffant, installer un rythme frénétique sur une aussi longue durée et sous des fortes chaleurs aux Etats-Unis. » Rien ne semble pouvoir arrêter cette machine parfaitement programmée par Luis Enrique et son staff. Et les petits détails ont leur importance pour gérer au mieux les organismes. Par exemple, lors de la pause fraîcheur face au Real Madrid mercredi, plusieurs joueurs se sont munis pendant quelques secondes d’une casquette banche préalablement mise dans un bac à glaçons afin de faire baisser la température du corps. « L’anticipation et la maitrise des évènements sont au coeur de la réflexion du coach espagnol qui avait mesuré, il y a plus d’un an déjà, la dureté d’une saison 2024-2025 éprouvante avec un calendrier encore plus chargé que d’habitude. »

Le turnover établi cette saison a également servis à mobiliser le plus d’éléments possibles et à préserver les cadres pour les rendez-vous importants. Un travail de longue haleine orchestré par l’adjoint numéro un, Rafel Pol. Il est en relation constante avec les services médicaux et performances du club et joue un rôle prépondérant dans la gestion des temps de jeu. Les datas récoltés par les GPS permettent de mesurer l’état de forme de chaque joueur et ainsi d’épargner les graves blessures. « L’optimisation de la performance des champions d’Europe se joue également au quotidien, pendant ces séances parfois raccourcies mais d’une intensité totale. Luis Enrique n’a pas hésité non plus à alléger les semaines de ses joueurs pour leur permettre d’aborder les rencontres avec le plus de fraîcheur possible. Certains cadres n’ont eu qu’un gros entraînement dans les jambes entre le quart contre le Bayern et la demi-finale », rapporte LP. De leur côté, les joueurs ont apprécié ces moments de récupération et de repos durant ce Mondial des Clubs. Cela débouche même sur un véritable investissement sur les terrains. Si certains joueurs n’ont pas caché l’usure physique, la possibilité de réaliser un quintuplé historique enthousiasme le groupe. « Si on ne leur disait pas de s’arrêter, les joueurs pourraient passer leur journée sur les terrains », souffle-t-on en interne.