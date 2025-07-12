CdM des clubs – Un arbitre australien au sifflet de PSG / Chelsea

Pour la finale de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et Chelsea, la FIFA a désigné l’Australien, Alireza Faghani, comme arbitre principal de la rencontre.

Ce dimanche (21h sur TF1 et DAZN), le PSG disputera la finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea au MetLife Stadium de New York. Après leur titre de champion d’Europe, les Rouge & Bleu auront à coeur de réaliser un quintuplé historique. Et avant cette rencontre, la FIFA a dévoilé l’arbitre principal de cette finale.

L’irano-australien Alireza Faghani au sifflet

Il s’agit de l’Australien Alireza Faghani. Une première pour le club de la capitale. L’arbitre de 47 ans a déjà dirigé trois rencontres dans cette Coupe du monde des clubs : le match d’ouverture entre l’Inter Miami et Al Ahly (0-0), le match de poules Bayern Munich / Boca Juniors (2-1) et le quart de finale Palmeiras / Chelsea (1-2) pour un total de 13 cartons jaunes distribués et un penalty sifflé. Il sera assisté par ses compatriotes Anton Shchetinin et Ashley Beecham. Les Argentins Facundo Tello et Gabriel Chade seront respectivement quatrième arbitre et arbitre assistant de réserve. L’Allemand Bastian Dankert sera en charge de la VAR et sera épaulé par l’adjointe nicaraguayenne Tatiana Guzmán et le technicien croate Ivan Bebek.

Pour le site officiel de la FIFA, Alireza Faghani s’est exprimé sur sa nomination pour cette finale. « J’ai 47 ans. C’est une de mes dernières grandes compétitions. Être ici est un réel plaisir et j’essaye de profiter de chaque instant. Nous avons travaillé sur tous les aspects pour ne rien laisser au hasard. Ça devrait donc être un bon match et nous ferons de notre mieux pour être la meilleure équipe sur le terrain ce dimanche. » Par le passé, l’irano-australien avait déjà participé aux Jeux Olympique 2016 en officiant notamment lors de la finale du tournoi entre le Brésil et l’Allemagne (1-1, 5 T.A.B à 4) ou encore à la Coupe du monde 2018 où il a dirigé le match pour la troisième place Belgique / Angleterre (2-0). Il a également pris part à deux rencontres de phase de groupes lors du Mondial 2022.