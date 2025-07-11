Psg entraînement
Image : psg.fr

Plusieurs joueurs ménagés à deux jours de Chelsea / PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 juillet 2025

Ce vendredi après-midi (en France), le PSG s’entraînait pour préparer la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea. Plusieurs joueurs ont été ménagés à deux jours de ce choc. 

Lors de la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea dimanche soir (21 heures, DAZN, TF1), le PSG va disputer le 65e et dernier match de sa saison 2024-2025. Beaucoup de joueurs ont joué presque toutes ces rencontres. Ce vendredi, les Parisiens s’entraînaient à deux jours de la rencontre contre les Londoniens. 15 minutes de cette séance étaient ouvertes aux médias. Durant cet entraînement, plusieurs joueurs ont été ménagés. 

A voir aussi : Vitinha : « On vient de faire une saison historique, mais elle peut être encore plus historique »

De la récupération habituelle pour les cadres

Comme le rapportent Arthur Perrot, journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport, et Adrien Chantegrelet, journaliste qui suit le PSG pour Le Parisien, Marquinhos, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé ont débuté la séance d’entraînement en marge du groupe en effectuant un footing léger. Adrien Chantegrelet explique que c’est de la récupération habituelle pour les cadres. Arthur Perrot indique que lorsque le reste de l’effectif effectuait un exercice de passes et de finition dans une petite cage, Désiré Doué, Nuno Mendes et Lucas Beraldo faisaient des jongles à part du groupe. Les Parisiens s’entraîneront une dernière fois demain afin de préparer la finale contre Chelsea dimanche soir. 

https://twitter.com/Adrientp/status/1943702264981364917

