Revue de Presse PSG : City, Pochettino, Verratti, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 24 novembre 2021. Jour de match pour le PSG qui affronte Manchester City, la situation de Mauricio Pochettino et la difficulté pour les coachs d’entrainer les Rouge & Bleu, les attentes sur Marco Verratti, l’évolution de Mbappé.

Le Parisien du jour introduit son papier du jour avec le fait que le « PSG possède ce chic si particulier de préparer ses matchs les plus importants dans le tumulte » suite aux rumeurs insistantes sur l’avenir de Mauricio Pochettino et « l’argentin ne pourra s’en prendre qu’à lui-même en cas de déconvenue. » Mais ceci ne doit pas être une excuse, car le PSG a une « première place à aller chercher et des interrogations à lever sur la pelouse de l’Etihad Stadium. » Le 28 septembre dernier, « le PSG a montré qu’il pouvait se transformer en une équipe, une métamorphose trop peu fréquente. » Le quotidien local estime que les Rouge & Bleu « ont de l’égo » et « si la suite de la saison n’intéresse pas plus que cela Mauricio Pochettino, eux ont peut-être envie de montrer qu’il ne faut pas les prendre que pour des stars ingérables. Au fond, les grands matchs appartiennent aux grands joueurs et ce City-PSG est taillé pour Messi, Neymar et Kylian Mbappé, assez impressionnants dans leur volonté d’étourdir ensemble Nantes samedi. (…) L’ironie, c’est qu’un autre récital, après celui au Parc, donnerait du crédit à cet entraîneur qui veut les quitter, plus ou moins tôt dans la saison. »

Et justement, le journal francilien se demande si entraîner Paris n’est pas « une mission impossible ? » En expliquant que « Mauricio Pochettino n’est « pas le premier entraîneur du PSG de l’ère Qatar a ressentir un malaise à son poste. » Entre conflits avec les directeurs sportifs (comme Thomas Tuchel), les soucis avec le fonctionnement au Paris Saint-Germain (comme Ancelotti et Kombouaré), des problèmes de communication (Unai Emery) ou encore la pression du « poids des joueurs qui prend le pouvoir sur l’entraîneur » (Laurent Blanc), les coachs parisiens ont chacun eu leur raison de se plaindre. Tuchel et Pochettino se sont lamentés en privé du peu de goût pour les efforts des égos du groupe, des dispenses d’entraînement demandées par certains, d’un Mauro Icardi s entrainant avec désinvolture quand son option d’achat a été levée. « Certains, au club, regrettent un manque d’autorité des entraîneurs, renonçant très vite. Car il ne faut pas froisser les stars, au cœur du projet du PSG. (…) Le PSG reste un club où tout peut arriver ! »

Le XI du PSG selon Le Parisien : Donnarumma (ou Navas) – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Paredes (ou Wijnaldum), Gueye, Verratti – Messi, Neymar, Mbappé

Pour L’Équipe de ce mercredi, « le PSG de la « MNM » est à l’aube d’une rencontre capitale pour son avenir en Ligue des champions, face au Manchester City de Guardiola : il peut se qualifier dès ce mercredi mais aussi s’exposer au risque d’une finale périlleuse pour la deuxième place, dans deux semaines, contre Bruges. » Rappelons que les Parisiens sont invaincus dans cette édition de la C1, et qu’ils paraissent « capables de tout avec des attaquants du calibre de Neymar, Lionel Messi et Mbappé, trio auquel Angel Di Maria finira bien par s’accorder ». Malgré l’absence de Kevin De Bruyne, Manchester City reste une « formation qui confisque le ballon, épuise l’adversaire, le ronge jusqu’à l’os et surtout jusqu’à ce qu’il perde toute lucidité, sans aucune once de magnanimité. (…) Mais avec le retour de Marco Verratti, qui change en profondeur le paysage au milieu de terrain, la forme (physique et corporelle) retrouvée de Neymar, Messi qui s’acclimate enfin à son nouvel environnement et l’appétit insatiable de Mbappé, ce PSG n’a pas besoin de trop tirer : à l’aller (2-0, le 28 septembre), il lui avait suffi de cadrer 3 fois sur 6 tentatives pour en marquer deux. » Mais si les Rouge & Bleu ne sont pas très beaux, en s’imposant une seconde fois de suite face à City et valident dès ce soir leur billet pour les rendez-vous de février-mars, « ils auront le temps, ensuite, de penser à s’améliorer collectivement. »

Le quotidien sportif fait un focus sur Marco Verratti, « le guide du milieu de terrain parisien. » Le petit italien est un élément incontournable du milieu de terrain malgré ses nombreuses absences. Mais derrière lui, « la hiérarchie ne semble pas aussi évidente. Et ce même si par ses qualités dans les duels et au pressing, Idrissa Gueye a su se rendre indispensable ou presque. » Pour Édouard Cissé, il y a un PSG avec Marco Verratti, et un autre sans : « Avec lui, il se passe toujours quelque chose, que ce soit en sentinelle par sa capacité à sortir les ballons ou en relayeur où il sait casser les lignes. Paredes, s’il est fin techniquement, apparaît moyen au plus haut niveau alors tu mets Gueye si tu veux un élément plus défensif et agressif. » Le consultant pour Prime Video estime que Wijnaldum pourrait être le troisième milieu de terrain titulaire : « C‘est un super joueur. J’apprécie beaucoup son profil. Il peut évoluer à deux ou à trois, plus haut, il marque des buts, il a une bonne relance et sait faire la transition avec l’attaque. »

L’Equipe liste les raisons de ce retour en très grande forme. La première sa prise de parole dans le quotidien sportif et Rothen s’enflamme sur RMC au début du mois d’octobre. « C’est la thèse avancée par ceux qui le côtoient au quotidien au PSG » , indique l’Equipe. Cette prise de parole l’a libéré. Deuxième raison avancée, sa bonne entente avec Achraf Hakimi et Mauricio Pochettino « avec qui il échange régulièrement, notamment par messages. » L’attaquant (22 ans) a aussi voulu évacuer les polémiques en se recentrant sur le jeu. « Le foot comme valeur refuge et seul moyen, estime-t-il alors, d’éloigner les événements hors terrain qui ont parasité ses performances« , dévoile le quotidien sportif. Enfin, il y a aussi le fait de se recentrer sur ses qualités naturelles.

