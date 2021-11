Quel onze du PSG pour affronter Manchester City ?

Ce mercredi soir à 21 heures (Canal Plus / RMC Sport), le PSG se déplace – à l’Ethiad Stadium – Manchester City, à l’occasion de la 5e journée de la Ligue des Champions . Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur les retours de Marquinhos, Kimpembe, Donnarumma mais surtout Sergio Ramos, qui fait sa première dans le groupe parisien. Revenu de maladie, Kylian Mbappé devrait également être présent dans le onze de départ. De son côté, Presnel Kimpembe pourrait être titularisé avec Marquinhos.

Titulaire lors du match aller, Gigio Donnarumma ne sait pas s’il sera titularisé de nouveau pour cette rencontre devant Keylor Navas. Dans une formation en 4-3-3, Verratti et Gueye devraient être alignés, mais le doute existe entre Paredes et Wijnaldum. En attaque, Leo Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé pourraient commencer.

Au sein de la rédaction de Canal-Supporters, nous avons été divisés entre deux Onze qui n’ont rien à voir : Soit le 4-3-3 « classique », comme annoncé dans les différents quotidiens du jours. D’autres imaginaient davantage que Mauricio Pochettino pourrait surprendre son monde en alignant un 4231 avec la titularisation d’Angel Di Maria en plus de la « MNM ». Rappelons que le technicien argentin avait disposé son équipe dans cette manière la saison passée face au Bayern Munich à l’aller comme au retour en 1/4 de finale, et contre ces mêmes Cityzens en 1/2 finale.

Selon vous, quelle composition d’équipe alignera Mauricio Pochettino pour l’affiche de la soirée ? N’hésitez pas à débattre dans les commentaires.

Le XI du PSG selon L’Équipe : Donnarumma – Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi – Verratti, Wijnaldum, Gueye – Messi, Neymar, Mbappé

Le XI du PSG selon Le Parisien : Donnarumma (ou Navas) – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Paredes (ou Wijnaldum), Gueye, Verratti – Messi, Neymar, Mbappé

XI imaginé par la rédaction de CanalSupporters (cas n°1 en 4-2-3-1) : Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Verratti, Gueye – Neymar, Di María, Mbappé, Messi

XI imaginé par la rédaction de CanalSupporters (cas n°2 en 4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Verratti, Gueye, Paredes – Di María, Messi, Mbappé