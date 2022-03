Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 22 mars 2022. Le classement des salaires de la Ligue 1 avec un PSG largement représenté, le prix en cas de départ de Pochettino, une inquiétude sur la perte du titre, jour d’UEFA Women’s Champions League…

Le journal L’Équipe fait son habituel classement des salaires les plus importants de la Ligue 1. Le PSG compte 21 joueurs… dans le top 23 ! Le quotidien sportif explique que si le PSG a perdu 15% de ses recettes entre mars 2020 et février 2022, la masse salariale globale de la Ligue 1 est passée de 1.38 Md€ en 2018-2019 à 1.73 Md€ cette saison, et celle du Paris Saint-Germain de 370 M€ à 629 M€. Il faut préciser que cette somme englobe tous le personnel du club et toutes les entités omnisports. Leo Messi (2e plus gros salaire du championnat), perçoit un salaire net de près de 25 M€, agrémenté d’une prime de fidélité de 15 M€ brut, qui lui permet de « dépasser légèrement les 30 M€ annuels » comme l’indique le quotidien sportif. Si les rémunérations de Neymar (plus gros salaire de la L1) « tendent à diminuer » avec les années, ce n’est pas le cas de la Pulga même s’il n’a pas touché « de prime à la signature ». Par ailleurs ses émoluments ne comptabilisent pas les primes collectives et d’objectifs. Il touche par ailleurs 1M€ en PSG Fan Tokens, la cryptomonnaie des Rouge & Bleu. L’Équipe nous apprend que ce sponsor peut rapporter entre 25M€ et 30M€ au club de la capitale.

Mauricio Pochettino est aussi l’entraineur de Ligue 1 le mieux payé avec 1,1M€ de salaire mensuel brut. Le deuxième est Jorge Sampaoli avec 330K€. Le journal sportif explique qu’en cas de licenciement du coach argentin, cela pourrait coûter 15M€ au PSG uniquement pour lui, et 20M€ en comprenant son staff. On rappelle que l’entraineur parisien et ses adjoints sont sous contrat jusqu’en juin 2023.

Chez les féminines, les Lyonnaises comptent 14 de leurs joueuses dans le Top 20 des salaires les plus importants de la D1 Arkena. Le cas à surveiller avec beaucoup d’attention est celui de Marie-Antoinette Katoto, qui devrait avoir une grosse revalorisation salariale.

Le PSG peut compter sur ses féminines pour essayer d’aller arracher un titre en Europe qui « rêvent plus grand ». Les filles de Didier Ollé Nicolle affrontent ce soir le Bayern Munich. « Après avoir mis fin à l’hégémonie lyonnaise l’an dernier en s’adjugeant le Championnat pour la première fois de l’histoire du club, Marie-Antoinette Katoto, Grace Geyoro et leurs coéquipières visent cette saison un succès en Ligue des champions » écrit le quotidien sportif. Les Parisiennes voudront prendre un avantage sérieux dans ce quart de finale aller de la UEFA Women’s Champions League à partir de 18h30 (ce match sera commenté sur Canal Supporters).

« Méconnaissable et inquiétant. Jamais, depuis l’arrivée de QSI en 2011, Paris n’aura dévoilé un tel profil, suscité autant de craintes et dévoilé pareille propension au sabordage que dimanche à Monaco (défaite 3-0). À tel point qu’à neuf journées du baisser de rideau de Ligue 1, il devient plus logique qu’incongru de se demander si cette équipe peut, en dépit de son matelas de 12 points d’avance sur la concurrence, voir son 10e titre de champion de France lui échapper dans le sprint final » commence son papier Le Parisien. Les Rouge & Bleu ont une moyenne de 1,9 points en 2022, contre 2,7 points en début de saison. Même si les résultats ne sont pas au rendez-vous, « la cadence n’invite pas encore à décréter l’état d’urgence. » Pour l’ancien coach du PSG, Laurent Fournier, il faudra faire attention à la confrontation face à l’OM le 17 avril prochain : « si Paris s’incline et que l’OM arrive au Parc avec neuf longueurs de retard, ce ne sera plus la même mayonnaise. Une victoire lors du clasico et Marseille ne serait plus qu’à six points de Paris. Inutile de dire qu’avec ce type de scénario, la dynamique ne serait plus du tout la même. »

S’il y a 8 mois, son arrivée à la tête de la section féminine du PSG avait été vu avec « scepticisme », Didier Ollé Nicolle a su renverser la tendance comme l’explique Le Parisien à quelques heures de la rencontre face au Bayern Munich (18H30). L’objectif est clair : gagner ce soir pour se rapprocher d’un sacre européen.