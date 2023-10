Revue de Presse PSG : Clermont, Ousmane Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 1er octobre 2023. Le nouveau coup d’arrêt du PSG sur la pelouse de Clermont, Ousmane Dembélé remuant mais peu décisif…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le match nul du PSG contre Clermont hier après-midi (0-0). « Ce partage des points marque un coup d’arrêt après le succès probant face à Marseille (4-0) dimanche dernier et souligne une irrégularité dans les performances du champion de France. » Le quotidien sportif explique que plusieurs raisons peuvent expliquer cette contre-performance des joueurs parisiens à Gabriel Montpied. En premier lieu, les limites du 4-2-4. « Aligné au coup d’envoi, le quatuor Dembélé – Kolo Muani – Mbappé – Barcola se veut séduisant, mais n’est pas sans poser certains problèmes d’équilibre collectif et de compacité du bloc. » L’Equipe explique que si Barcola a fait les efforts défensifs hier, ce n’était pas le cas de ses comparses de l’attaque, surtout en seconde période. Le quotidien sportif indique également que l’absence de Warren Zaïre-Emery et de Manuel Ugarte au milieu de terrain au coup d’envoi n’est pas non plus étrangère au manque de cohérence et d’intensité du pressing parisien. Vitinha et Fabian Ruiz « sont trop neutres défensivement, mais aussi offensivement pour avoir un réel poids sur le jeu de leur équipe quand elle est confrontée à un adversaire bien regroupé et évoluant bas. Surtout, ce duo manque d’impact physique et d’agressivité pour récupérer le ballon haut comme le souhaite leur entraîneur. » Cette absence d’alternatives dans l’entrejeu risque d’être le talon d’Achille du PSG cette saison, avance le quotidien sportif. Ce dernier indique aussi le fait que les joueurs de Luis Enrique avaient peut-être déjà la tête à Newcastle. S’il est difficile de dire que les Parisiens sont apparus distraits, ils ont au moins manqué de précision et de conviction devant le but, pointe l’Equipe. En conférence de presse, le coach espagnol a expliqué que le turnover opéré hier soir n’était pas dans l’optique de faire souffler certains joueurs en vue du match de Ligue des Champions, tout en expliquant que le déplacement à Newcastle suscitait beaucoup d’attentes « au club, chez les joueurs et les supporters. » Une phrase que l’on peut interpréter comme « une reconnaissance du fait que ses joueurs avaient déjà un peu la tête à St James’ Park« , conclut l’Equipe.

De son côté, Le Parisien revient également sur la contre performance du PSG contre Clermont hier après-midi. Le quotidien francilien explique que malgré le match nul sans but hier après-midi, personne ne se plaindra du spectacle proposé par les deux équipes sur la pelouse de Gabriel Montpied. Les très nombreuses occasions des Parisiens laissent « certes l’impression – juste – que Paris aurait fait le boulot s’il n’était pas tombé sur un Mory Diaw, l’ancien Titi, des grands jours (10 arrêts). » Le quotidien régional explique aussi que si les absences de Zaïre-Emery et Ugarte ont pesé dans l’entrejeu, « il n’est pas réjouissant de se dire qu’au coup de sifflet final, Gianluigi Donnarumma, auteur de parades incroyables (47e, 53e), aura été le Parisien le plus décisif de la rencontre. » Ce partage des points contre les Clermontois sonne comme un coup d’arrêt après les probants succès contre Dortmund (2-0) et Marseille (4-0), avance Le Parisien. « Mais qui a le mérite, s’il doit en avoir un, de donner un peu plus de sel au déplacement casse-pipe qui attend Paris, mercredi soir à Saint-James Park. » Le PSG devra être plus efficace « chez les Magpies pour ne pas que son bilan comptable laisse tout le monde sur sa faim aussi sur la scène européenne« , conclut le quotidien francilien.

Le Parisien fait également un focus sur le match d’Ousmane Dembélé. Une nouvelle fois titulaire sur le couloir droit de l’attaque du PSG, il s’est encore montré dangereux, mais a toujours manqué de ce petit rien de justesse dans le dernier geste pour vraiment faire la différence. Le quotidien francilien estime que l’ancien barcelonais enchaîne en permanence le bon et le moins bon. « Un coup franc habilement placé sur la tête de Danilo (17e), pour un corner qui sort directement (38e). Des ballons perdus (26, 80 % de passes réussies), mais aussi des débordements dévastateurs et de bonnes passes, dont l’une aurait pu offrir l’ouverture du score à Kylian Mbappé si le numéro 7 parisien avait cadré sa frappe, qui a rebondi sur l’extérieur du poteau de Diaw (54e). » Après avoir délivré sa première passe décisive contre Marseille la semaine dernière, l’international français est toujours à la recherche de son premier but, lui qui est le seul offensif parisien, « avec le jeune Bradley Barcola qui accuse un temps de jeu bien moindre« , à n’avoir pas encore marqué cette saison. Le Parisien estime que le rendement du numéro 10 du PSG reste un gros point d’interrogation qui peut vite devenir un point noir. « Les buts et passes décisives ne sont évidemment pas tout dans le football, et Dembélé brille dans d’autres domaines et statistiques. Mais dans des matchs comme à Clermont où un seul but peut faire la différence, pouvoir compter sur l’efficience de son numéro 10 ne serait pas un luxe« , conclut le quotidien francilien.