Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 3 mars 2022. La contre-attaque du Real Madrid pour Mbappé, supporters du PSG à Madrid, focus sur l’infirmerie parisienne, la suspension de Marco Verratti…

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur ses dernières informations sur le dossier Kylian Mbappé et l’offre XXL proposée par le PSG pour prolonger son joueur. Le club de la capitale souhaiterait que son attaquant accepte une prolongation de deux ans supplémentaires de son contrat avec une prime à la signature de 100 millions d’euros et un salaire annuel net de 50 millions d’euros. Face à ces chiffres colossaux, le quotidien local se demande si les Madrilènes peuvent réagir et s’aligner sur l’offre parisienne. D’un point de vue comptable c’est possible mais « l’incertitude réside plus dans la volonté du club dirigé par Florentino Pérez d’offrir une telle somme à un seul joueur. » Alors que les Madrilènes compteraient prendre Haaland et Mbappé à l’été 2022, Le Parisien explique qu’en « renonçant au recrutement du Norvégien, le Real aurait donc la marge nécessaire pour offrir à Mbappé les 50 millions d’euros nets proposés par le PSG. Est-ce une stratégie raisonnable pour Florentino Pérez ? C’est une autre question. » À ce jour, les Merengue font fuiter « un message de « tranquillité » auprès de la presse locale à propos du dossier Kylian Mbappé. La direction madrilène estime posséder de nombreux arguments (projet sportif, club historique…) en sa faveur pour convaincre un joueur qui souhaitait rallier la capitale espagnole l’été dernier. »

À J-6 de l’affiche entre le Real Madrid et le PSG, le quotidien francilien explique que le club de la capitale pourra compter sur ses supporters pour donner de la voix en terre hostile.

En effet, Le Parisien nous indique ce jour que 1800 supporters du PSG feront le voyage pour soutenir leur équipe du mieux possible. Ce chiffre est moindre comparé aux déplacements précédents à Madrid puisque le stade de la Casa Blanca est en travaux depuis près de deux ans maintenant. De ce fait, les tribunes étant limitées à environ 50000 places au total, le parcage visiteur s’en voit lui aussi plafonner. Nul doute que, malgré ce nombre réduit, les fans rouge et bleu imposeront, comme de coutume, leurs chants face aux 48000 madrilènes. Par ailleurs tous les membres du Collectif Ultras Paris (à hauteur de 3 000 représentants) ne pourront pas effectuer le déplacement dans la capitale espagnole. Comme l’indique que le quotidien francilien, une partie d’entre eux « a déjà prévu une action solidaire auprès d’adolescents hospitalisés à la Pitié-Salpêtrière. »

Par ailleurs, le quotidien local fait un point sur l’infirmerie et annonce que le PSG pourra compter sur Nuno Mendes ce week-end face à l’OGC Nice. Victime d’un coup sur le genou lors de la victoire face à l’AS Saint-Etienne (3-1) le week-end dernier, le latéral gauche avait dû céder sa place en fin de match et un léger doute subsistait pour sa participation au match de samedi. Finalement, l’international portugais a participé à l’entraînement collectif avec ses coéquipiers ce mercredi. Le joueur de 19 ans « a retrouvé le groupe durant toute la séance ce mercredi, prenant par à l’intégralité des exercices sous les yeux de Leonardo », rapporte LP.

Concernant Achraf Hakimi, il s’est entraîné en salle ce mercredi. Le staff parisien surveille son évolution de près, après qu’il ait manqué le dernier match en raison d’une alerte à la cuisse. Il reste encore deux jours d’entraînement avant de prendre une décision pour sa présence ou non à l’Allianz Riviera. Touché aux adducteurs il y a deux semaines, Leandro Paredes « n’a pas touché le ballon avec ses coéquipiers. Il poursuit sa phase de récupération entre terrain et soins en salle », précise le quotidien francilien via son site internet. Enfin, Sergio Ramos n’a toujours pas repris la course.

Marco Verratti a reçu sa sanction de la commission de discipline de deux matches de suspension dont un ferme. Le joueur devrait être présent ce week-end contre Nice à l’Allianz Rivieira mais sera donc absent face aux Girondins de Bordeaux le 13 mars prochain. Wijnaldum, décevant depuis le début de la saison, serait l’un des rares à posséder cette qualité technique qui « permet une première relance propre, de trouver des intervalles et de montrer un volume plus important que la moyenne. » Les autres milieux se distinguent par d’autres qualités quand ils sont bons, mais en dehors de Verratti, « ils manquent tous de régularité » selon Le Parisien.

