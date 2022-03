Après une défaite concédée par le PSG sur la pelouse du le FC Nantes au terme d’une partie assez étrange, la faute à un arbitrage qui a été absolument catastrophique, Marco Verratti avait partagé son immense frustration en déclarant au micro de Canal Plus: « Ce n’est pas possible qu’on prenne 10 cartons jaunes (6 en réalité). On ne peut pas parler avec l’arbitre (M. Lesage), on ne peut rien faire. C’est le seul arbitre au monde qui peut faire une chose comme ça (…) Parfois les arbitres il faut prendre les responsabilités, parce que là on s’est fait ch… dessus avec les arbitres ». Suite à ces propos, le petit italien avait rendez-vous devant la commission de discipline de la Ligue ce mercredi 2 mars pour défendre son cas.

Le petit italien a donc reçu une suspension de deux matchs dont un avec sursis après ses mots contre l’arbitrage. Le sursis du milieu de terrain ne sera actif que pour des faits similaires, et non pas au prochain carton jaune. La suspension de Marco Verratti sera applicable pour la rencontre 13 mars pour la réception des Girondins de Bordeaux. Il sera tout de même disponible à Nice samedi.