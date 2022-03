Hakimi pas encore assuré de disputer le match Nice / PSG

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Et pour cette dernière rencontre avant le huitième de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid (9 mars), Mauricio Pochettino pourrait être privé d’un élément dans sa défense. En effet, un doute subsiste concernant la présence d’Achraf Hakimi face à l’équipe de Christophe Galtier, comme le rapporte Le Parisien.

Après avoir manqué la réception de l’AS Saint-Etienne (3-1) le week-end dernier en raison d’un problème au quadriceps, l’international marocain « a recouru mais son alerte à la cuisse fait l’objet de toutes les précautions. » Son évolution physique sera scrutée de très près par le staff parisien. Si une possible participation face aux Aiglons pourrait permettre à Achraf Hakimi de retrouver un peu de rythme, « elle pourrait également le priver du déplacement à Madrid mercredi prochain. » Concernant Nuno Mendes, son cas ne suscite pas d’inquiétude. Après avoir reçu un coup au genou samedi dernier, l’international portugais a déjà retrouvé le chemin de l’entraînement et pourrait être apte pour le déplacement à Nice. Il « a repris la course et a même participé à des petits jeux avec ballon. » Pour rappel, Kylian Mbappé est suspendu pour cette rencontre face aux Niçois.

Egalement forfaits face à l’ASSE, Ander Herrera et Leandro Paredes ont repris la course « mais ils sont encore un peu juste pour participer aux entraînements collectifs avec le reste du groupe. » Enfin, Sergio Ramos doit lui aussi reprendre la course cette semaine. Le défenseur central de 35 ans fait tout son possible pour au moins figurer dans le groupe face au Real Madrid. Si cette idée n’est pas totalement à écarter, « sa présence est loin d’être assurée », conclut LP.