Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 15 décembre 2022. La France s’impose face au Maroc et défendra son titre face à l’Argentine en finale de Coupe du monde, retour sur le duel entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Avantage Kylian Mbappé dans les confrontations directes face à Lionel Messi.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire de l’équipe de France face au Maroc (2-0) en demi-finales de Coupe du monde. Les Bleus défendront ainsi leur titre face à l’Argentine au Stade de Lusail le 18 décembre prochain. De leur côté, les Lions de l’Atlas affronteront la Croatie samedi pour la petite finale de ce Mondial 2022. En difficulté face au Maroc, les Bleus sont tout de même parvenus à prendre le meilleur grâce à des réalisations de Théo Hernandez (5e) et Randal Kolo Muani, quelques secondes après son entrée en jeu (79e). Ils disputeront ainsi leur 4e finale de Coupe du monde en 24 ans (1998, 2006, 2018, 2022). Cette sélection « est une drôle d’équipe, finaliste de la Coupe du monde à partir d’une ambition intime qu’il lui a fallu cultiver dans l’adversité, et en un temps incroyablement raccourci », analyse Vincent Duluc dans son édito. Même si elle n’a pas toujours été à la hauteur techniquement, cette équipe de France a su être performante collectivement. Face aux Marocains, les Bleus ont continué la tradition d’un défenseur buteur en demi-finales après Lilian Thuram en 1998 face à la Croatie (2-1) et Samuel Umtiti il y a quatre ans et demi contre la Belgique (1-0).

Le quotidien sportif revient plus en détails sur le duel qui opposait les deux coéquipiers au PSG, Kylian Mbappé face à Achraf Hakimi. Et l’attaquant des Rouge & Bleu a été un acteur majeur sur le deuxième but de l’équipe de France. S’il a tenté de faire quelques accélérations dans son couloir gauche pendant 65 minutes, c’est finalement dans l’axe que le numéro 10 des Bleus s’est montré décisif. Impliqué dans les deux réalisations, l’attaquant de bientôt 24 ans a surtout eu son importance lors du but de la délivrance de Randal Kolo Muani. Avant cela, l’international français a parfois montré des signes d’agacement et a notamment eu une discussion avec Didier Deschamps à la 28e minute de jeu, notamment en raison du faible repli défensif du Parisien. « C’est pour cette raison d’ailleurs, que le sélectionneur a décidé de faire entrer Marcus Thuram sur ce côté pour repositionner Mbappé dans l’axe à la place d’Olivier Giroud (65e). » Un coaching qui a eu son importance. Sur l’action du deuxième but, le joueur du PSG a réalisé un très beau contrôle avant d’enchaîner par un slalom dans un petit périmètre entre de nombreux Marocains. Finalement sa frappe déviée, comme lors du premier but français de Theo Hernandez, a profité à Randal Kolo Muani au second poteau (79e).

🚨🚨 | L’équipe de France de Kylian Mbappé se qualifie pour la Finale de la Coupe du Monde et affrontera l’Argentine de Léo Messi ! 🇫🇷⚔️🇦🇷



Quel Parisien ramènera la Coupe à la maison ⁉️ 🌟🔴🔵



🎨 @CanalSupporters pic.twitter.com/mhRTpAWmwu — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 14, 2022

L’Equipe se projette déjà sur la finale entre la France et l’Argentine dimanche prochain et le duel entre les deux attaquants du PSG, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Et dans les confrontations directes entre les deux joueurs, le duel tourne à l’avantage du Français (2 victoires et 1 nul). Le meilleur exemple en tête reste le huitième de finale de Coupe du monde en 2018. Ce match aura fait basculer le natif de Paris dans une autre dimension. Entre un penalty provoqué après une accélération devenue légendaire ou encore un doublé en seconde période pour une victoire spectaculaire (4-3), l’attaquant alors âgé de 19 ans a profité de cette rencontre pour entrer « dans le grand monde à l’échelle planétaire. » De son côté, Lionel Messi avait souvent été sevré de ballons dans son rôle de faux numéro 9. Mais il a été décisif à deux reprises avec une frappe déviée par Gabriel Mercado et un centre pour une tête victorieuse de Sergio Agüero en fin de match.

En club, Lionel Messi et Kylian Mbappé se sont affrontés deux fois, lors de la double confrontation entre le PSG et le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des champions 2020-2021. Et la confrontation aller est également à inscrire dans la légende du Français avec un triplé retentissant (4-1) en Catalogne. Une performance seulement réalisée par Chevtchenko avant lui au Camp Nou en cinquante ans de Coupe d’Europe. Lors de la confrontation retour, l’attaquant parisien a inscrit un nouveau but sur penalty, avant de voir Lionel Messi égalisait d’une frappe superpuissante (1-1) puis de manquer un penalty juste avant la pause.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette qualification de l’équipe de France pour la finale de Coupe du monde après une victoire face au Maroc (2-0). Une deuxième finale d’affilée pour les Bleus. « Dans l’histoire du sport français, c’est colossal. Dans celle du football, c’est immense », rapporte LP. Soixante ans après le Brésil de Pelé (1958-1962), l’équipe de France sera en quête d’un deuxième sacre d’affilée dans la reine des compétitions internationales. Mais à l’époque, c’était une Coupe du monde à 16 équipes, « là où il y en a le double désormais sur une planète où tous les footballs progressent » à l’image du Maroc, auteur d’un parcours fabuleux (Belgique, Croatie, Canada, Espagne, Portugal). Pour réaliser un tel exploit, les Tricolores ont pu s’appuyer sur certains cadres comme en 2018 avec Hugo Lloris, Raphaël Varane, Antoine Griezmann et Olivier Giroud, ainsi que Kylian Mbappé qui a pris une grande importance en quatre ans et demi. « Ces cinq mousquetaires de la distribution du bonheur établissent un pont entre 2018 et 2022 et ils font le voyage en rêve, un bilan carbone admirable. » Et cette équipe est parfaitement orchestrée par Didier Deschamps qui vivra sa troisième finale (1998, 2018, 2022), la deuxième en tant que sélectionneur.

Le Parisien revient aussi sur le duel entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Si les deux joueurs se sont finalement peu croisés en raison du positionnement assez haut du Marocain et du repositionnement dans l’axe du Français après l’heure de jeu, ils ont quand même pu échanger quelques moments avant et pendant le match. Resté assez calme après le coup de sifflet final, l’attaquant du PSG est parti consoler son ami après la rencontre. « Leur étreinte et les quelques mots échangés dans le creux de l’oreille leur donnant la force de vivre leurs émotions. La douleur d’une élimination pour le latéral marocain. L’euphorie d’une qualification pour la finale face à l’Argentine pour le Français. » Avant cela, les deux joueurs s’étaient déjà croisés dans le couloir avant le début de la rencontre. Sur le terrain, en revanche, le duel n’a eu lieu qu’à quelques reprises, avec un avantage pour le Marocain (9e, 49e). Impliqué dans les deux buts, l’attaquant français a été replacé dans l’axe avec la rentrée en jeu de Marcus Thuram. « Une bonne nouvelle pour les deux frangins dont le résultat du match ne peut ternir l’amitié », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien se penche sur la finale entre la France et l’Argentine ce dimanche. Et le PSG aura quoi qu’il arrive un champion du Monde et un vice-champion du Monde avec les présences de Kylian Mbappé et Lionel Messi, deux joueurs qui auront marqué le tournoi en étant co-meilleurs buteurs (5 buts). Si le numéro 7 des Rouge & Bleu aura à coeur de soulever son deuxième Mondial, à seulement 24 ans, en face, la Pulga voudra remporter le seul trophée manquant dans son palmarès pour sa dernière en Coupe du monde. « Le monde aimerait que ‘THE’ anomalie se répare enfin, avec la fusion du plus grand joueur dans le plus grand trophée. » Et par rapport à la dernière confrontation en 2018, le septuple Ballon d’Or pourra compter sur une équipe plus solidaire défensivement et avec un Julian Alvarez impressionnant. Mais en face, « les Bleus, comme toujours, ne seront pas d’accord, Mbappé en tête, en quête d’une deuxième étoile personnelle, comme un tiers de la troupe 2022. » Ils leur restent désormais une marche pour rentrer dans le panthéon du sport français.