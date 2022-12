Alors que la Coupe du Monde 2022 au Qatar touche à sa fin cette semaine, l’heure de remettre les prix individuels ne devrait pas tarder. Si ce moment crée assurément des débats, la légende Ronaldo Luis Nazario de Lima a son avis, et plutôt tranché.

Le Paris Saint-Germain compte encore trois joueurs impliqués dans cette Coupe du Monde 2022 : Kylian Mbappé avec la France, Achraf Hakimi avec le Maroc et Lionel Messi avec l’Argentine. Dans le cadre d’un entretien accordé à nos confrères espagnols de Marca, la légende brésilienne, Ronaldo, s’est exprimé sur les trois nations qui concernent encore le PSG dans ce Mondial au Qatar. L’occasion pour le champion du monde 1994 et 2002 de faire part de son admiration pour le numéro 7 Rouge & Bleu : « C’est le meilleur joueur dans cette Coupe du Monde. C’est impressionnant, c’est merveilleux de le voir jouer. Il joue vite, il est au-dessus des autres. Mais ce n’est pas seulement la puissance et la vitesse, vous voyez où il met la balle quand il tire. Il y a des choses en lui qui me rappellent moi-même. Il sait utiliser le potentiel qu’il a. C’est impressionnant de le voir sur le terrain« . L’ancien galactique du Real Madrid s’est également exprimé sur les chances de l’Equipe de France pour la victoire finale : « La France est le grand favori, ils le montrent match par match« . Les Bleus affrontent le Maroc d’Achraf Hakimi ce mercredi (20h sur BeIN Sports & TF1). Une demi-finale qui nous offrira un alléchant duel entre les deux amis et joueurs du PSG que sont Hakimi et Mbappé.

Pour le Maroc, Ronaldo a partagé son avis dans les colonnes de Marca. Si le joie est présente, l’optimisme n’est pas au rendez-vous du côté du Brésilien pour les Marocains dans cette demi-finale : « Le Maroc ? J’aimerais qu’il gagne, mais je pense qu’il ne pourra pas battre la France. Son aventure est magnifique« . Le président du Real Valladolid s’est ensuite exprimé sur son joueur engagé avec les Lions de l’Atlas, Jawad El Yamiq : « Un bonus pour El Yamiq ? S’il ne l’a pas, on le lui donnera, parce que quoi qu’il fasse, c’est merveilleux. Tout le Maroc est en feu en ce moment« . Ronaldo a enfin donné son avis sur le parcours de l’Argentine de Leo Messi et les chances d’être sacrée championne du monde : « Nous méritons tous la Coupe du Monde, mais il faut la gagner sur le terrain. L’Argentine ne joue pas très bien, mais ils ont tellement envie, ils courent tellement, ils mettent tellement de cœur … . Et puis ils ont Messi, qui est décisif« . L’ancien numéro 9 de la Seleçao ne voit tout de même par l’Albiceleste sur le toit du monde : « Je vais être honnête. Je ne peux pas dire que l’Argentine gagne, ce serait mentir, être un hypocrite« .