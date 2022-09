PSG : Al-Khelaïfi fustige le FC Barcelone

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, prend de plus en plus de poids au sein de l’UEFA et sur l’échiquier du football européen. En ce sens, et de part le passif entre les deux écuries, le dirigeant qatari ne se prive pas de tacler ses homologues du FC Barcelone, avec de vives critiques sur les finances du club catalan. Aujourd’hui, le président du Paris Saint-Germain, s’est une nouvelle fois exprimé sur la question dans les colonnes du média américain, Politico.

En poste à l’UEFA en tant que Président de l’Association Européenne des Clubs, Nasser Al-Khelaïfi a taclé le FC Barcelone sans citer le nom du club catalan : « Les nouvelles règles de viabilité financière sont une évolution positive. Mais nous devons être prudents. Des niveaux dangereux d’endettement et des opérations magiques sur fonds propres ne sont pas une voie durable« , a-t-il déclaré face aux patrons des clubs européens. Interrogé par Politico sur les fameux « leviers financiers » qui ont animé l’été en Catalogne, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré dubitatif quant à la légalité de ses ressources : « Est-ce juste ? Non, ce n’est pas juste… Est-ce légal ? Je ne suis pas sûr« . Pour rappel, le FC Barcelone, afin de se sortir de ses dettes, a vendu de ses actifs, notamment des parts de ses droits télévisions, à titre d’exemple. De son côté, le club pensionnaire de Liga refuse de commenter et répond de manière formelle : « Tous les clubs participant aux compétitions de clubs de l’UEFA sont contrôlés conformément au Règlement sur les licences de clubs et la viabilité financière de l’UEFA. Les décisions relatives à la conformité sont prises par l’instance indépendante de contrôle financier des clubs (CFCB)« .

C’est en marge d’une assemblée générale de l’Association Européenne des Clubs en Turquie, que Nasser Al-Khelaïfi a accordé un entretien à Politico à l’hôtel Çırağan Palace Kempinski d’Istanbul. L’occasion pour le président du PSG de tacler le FC Barcelone dans le cadre des passes d’armes qu’il peut exister entre le Paris Saint-Germain et les instances du football espagnol, mais aussi de pointer du doigt les géants et historiques du Vieux Continent qui ont un temps penser à la création de la Super League, une compétition que ces derniers voyaient comme un excellent moyen de rebondir financièrement après la période COVID : « Nous devrions également faire attention à ce que nous changeons dans le football, car nous devons respecter nos supporters« , a prévenu Nasser Al-Khelaïfi, avant de poursuivre : « Je suis vraiment convaincu que personne ne permettra à la Super League de voir le jour. Nous devons penser à tout le monde, pas seulement à nous-mêmes. La Super League ne concernait qu’eux-mêmes« . Un nouvel épisode de ce feuilleton qui dure au sein de l’UEFA, et entre le PSG et les décideurs du football espagnol.