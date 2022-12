Eliminé en quarts de finale de Coupe du monde ce vendredi face à la Croatie (1-1, TAB 2-4), le Brésil a dit adieu à ses chances de remporter une sixième étoile, vingt ans après son dernier sacre. Un énorme coup dur pour Neymar. Mais l’attaquant du PSG a reçu un soutien de taille après cette élimination.

Ces quarts de finale de Coupe du monde offrent de très belles surprises. En attendant le résultat du match entre l’Angleterre et la France (20h), les trois autres rencontres ont livré des résultats surprenants. Si l’Argentine est venue à bout des Pays-Bas aux tirs au but, le Maroc a réalisé un exploit historique en éliminant le Portugal (1-0). Concernant le Brésil, le quintuple vainqueur de la compétition a vécu une nouvelle désillusion. Malgré un Neymar buteur, la Seleção brasileira a été éliminée aux tirs au but face à la Croatie (1-1, TAB 2-4). Désigné cinquième tireur, le numéro 10 brésilien n’a pas eu la chance de tirer suite au raté de Marquinhos. En pleurs à la fin du match, l’attaquant du PSG a laissé planer le doute sur sa carrière internationale.

🚨🗣️ | Neymar s’est exprimé sur Instagram 🇧🇷 :



“Je suis psychologiquement détruit. C’est certainement la défaite qui m’a fait le plus mal […] Ça va faire mal pendant longtemps malheureusement.” pic.twitter.com/lbg0cksdcf — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 10, 2022

« Ton héritage est loin d’être terminé »

Au lendemain de cette élimination, Neymar Jr a notamment exprimé sa tristesse via ses réseaux sociaux : « Je suis psychologiquement détruit. C’est certainement la défaite qui m’a fait le plus mal, qui m’a rendu paralysé pendant 10 minutes, et juste après j’ai commencé à pleurer sans pouvoir m’arrêter. Ça va faire mal pendant longtemps, malheureusement. » Pourtant, l’international auriverde avait profité de cette rencontre pour égaler le record de buts de Pelé (77). Actuellement souffrant, la légende du football a apporté son soutien à l’attaquant du PSG via son compte Instagram et l’a également félicité pour son record de buts : « Je t’ai vu grandir, je t’ai encouragé chaque jour et je peux enfin te féliciter d’avoir égalé mon nombre de buts avec l’équipe nationale brésilienne. Nous savons tous deux que c’est bien plus qu’un simple chiffre. Notre plus grand devoir en tant qu’athlètes est d’inspirer. Inspirer nos collègues d’aujourd’hui, les prochaines générations et, surtout, inspirer tous ceux qui aiment notre sport. Malheureusement, ce jour n’est pas le plus heureux pour nous, mais vous serez toujours la source d’inspiration que beaucoup aspirent à devenir. J’ai appris que plus le temps passe, plus notre héritage grandit. Mon record a été établi il y a presque 50 ans, et personne n’avait pu s’en approcher jusqu’à présent. Tu y es arrivé, petit. J’ai 82 ans, et après si longtemps, j’espère t’avoir inspiré d’une manière ou d’une autre pour arriver jusqu’ici. Plus que cela, j’espère que ta réussite incitera les millions de personnes qui te suivent à défier ce qui semble impossible. Ton héritage est loin d’être terminé. Continue à nous inspirer. » Désormais, l’état mental des deux Brésiliens du PSG sera scruté de près, après quelques jours de repos.