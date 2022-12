Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 3 décembre 2022. Kylian Mbappé et son futur rôle de leader au sein de l’Equipe de France, la nouvelle interview du président du PSG, Nasser al-Khelaïfi.

Dans son édition du jour, l’Equipe met en Une l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, et son rôle au sein de l’Equipe de France. Pour le quotidien sportif, Mbappé est « un leader du futur » chez les Bleus. « Entré avec fracas dans sa Coupe du monde, respecté et désormais en bons termes avec la plupart de ses coéquipiers, l’attaquant des Bleus, d’une humeur bien plus légère qu’à l’Euro, est un patron qui ne dit pas encore son nom« , explique le quotidien sportif. Si avoir du caractère est un préalable pour être un leader indique l’Equipe, « le côté clivant parfois de Mbappé, son impatience, sa manière de vouloir prendre toute la lumière, ont longtemps été un frein pour entraîner les autres derrière lui. » Depuis le début de cette Coupe du Monde, l’attaquant est aussi en forme sur le terrain « où il a été replacé à gauche, sa position préférentielle, que détendu et cool en dehors. »

L’Equipe assure que le numéro 7 du PSG est « d’une humeur légère, blagueur même, ce Mbappé-là est loin de celui, beaucoup plus fermé, moins sociable, qui avait du mal à sortir de sa chambre à l’Euro. » Autre raison pour qu’il devienne dans le futur un leader des Bleus, il est respecté et désormais en bons termes avec la plupart de ses coéquipiers. Mbappé, depuis le début de cette Coupe du monde, est un patron. « Didier Deschamps en a fait un de ses interlocuteurs privilégiés. » L’ancien monégasque se voit bien en leader de la nouvelle génération « où il n’a pas que des potes mais il est respecté. […]Parler, rassurer aussi, Mbappé, plus ouvert aux autres, sait faire désormais. Et comme il est là pour longtemps, c’est une bonne nouvelle pour les Bleus« , conclut le quotidien sportif.

L’Equipe qui évoque aussi le fait que Kylian Mbappé n’est pas pris la parole depuis le début de la Coupe du Monde. L’attaquant du PSG veut se concentrer uniquement sur le terrain « et de faire parler ses pieds comme il l’a expliqué en privée. » Il veut éviter les sujets sensibles qui tiennent à l’organisation de cette Coupe du Monde. Pour celui qui a prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025, il serait malvenu de s’exposer à des questions qui peuvent le mettre en porte-à-faux avec son employeur. « Il veut aussi éviter certains thèmes sur son avenir ou ses relations avec ses coéquipiers Lionel Messi et Neymar pendant cette compétition. » Kylian Mbappé veut aussi éviter toutes les interprétations et il a aussi été échaudé par les polémiques de l’Euro 2021. Déjà élu deux fois meilleur joueur du match (Australie, Danemark), il ne s’est pas présenté en conférence de presse, alors qu’il en avait l’obligation conformément au règlement de la Coupe du Monde relatif aux médias et au marketing. Après avoir reçu un avertissement, la FFF aurait payé 10 200 euros pour la deuxième non prise de parole de son numéro 10. Ce trophée de meilleur est sponsorisé par la marque de bière, Budweiser. « Si Mbappé est passé en zone mixte avec le trophée d’homme du match, avec le sourire, après le Danemark, il ne souhaite pas faire la publicité d’une marque d’alcool. »

L’Equipe a réussi à obtenir une interview du président du PSG, Nasser al-Khelaïfi. Le Parc des Princes, la mairie de Paris, la relation Antero Henrique-Luis Campos, le mercato hivernal, il a évoqué un très grand nombre de sujets. Les meilleurs extraits de sa longue interview seront dévoilés dans quelques minutes sur le site.