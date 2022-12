L’Equipe de France est qualifié pour les huitièmes de finale où elle jouera la Pologne dimanche après-midi (16 heures, BeIN Sports 1, TF1). Lors de cette rencontre, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pourraient à nouveau montrer leur complicité sur le terrain.

Kylian Mbappé et Antoine Griezmann affichent une belle entente sur les terrains. L’attaquant du PSG et celui de l’Atlético de Madrid s’entendent très bien sur et en dehors du rectangle vert. Présent en conférence de presse à deux jours du match contre les Polonais, Griezmann a été interrogé sur l’évolution de son coéquipier depuis la Coupe du Monde 2018. « En 2018 ce n’est pas le même joueur et la même personnalité que maintenant. Il parle beaucoup, il met la joie de vivre. Il sait qu’il est important pour nous et que chacun de ses gestes est regardé par les journalistes, les fans et nous. Il est irréprochable. »

Griezmann et sa complicité avec Mbappé

Antoine Griezmann qui a ensuite évoqué sa complicité avec l’attaquant du PSG. « On n’a pas beaucoup de temps ensemble et c’est compliqué de travailler cette complicité. Je descends beaucoup pour prendre le ballon et essayer de trouver les attaquants. Je comprends mieux ce qu’il attend, c’est plus facile avec des matchs ensemble. » L’ancien barcelonais qui a aussi évoqué les consignes sur les penalties. « C’est très clair mais on ne va pas donner l’info au gardien polonais car il en a arrêté deux. Il aura la surprise s’il y en a un troisième. »