Revue de presse PSG : D1, Bleus, Mbappé, Kazakhstan…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 28 mars 2021 : Kylian Mbappé, annoncé sur le banc (comme Presnel Kimpembe) pour le Kazakhstan-France (15h) par L’Equipe, et sur le terrain par Le Parisien. Il fera -10°C dehors et +15°C dans l’Astana Arena, l’enceinte sportive d’un pays qui a “les yeux de Chimène pour Mbappé”, explique le journal francilien. Avec cette anecdote in situ : “Vous êtes Français ? Attendez un moment.” La jeune caissière de cette supérette du centre de Noursoultan file à l’arrière de son magasin et en revient avec une tablette de chocolat dans les mains. “C’est pour Kylian Mbappé. Quand vous le verrez, vous la lui donnerez, nous glisse-t-elle, des étoiles dans les yeux. A chaque fois que je joue à Fifa, je le mets dans mon équipe. Je l’adore, comme son club, le PSG. C’est sûr, demain, la France va battre le Kazakhstan. Vous avez Pogba, Griezmann, Mbappé, et nous, nous sommes une nation jeune en ce qui concerne le football.”

“Didier Deschamps va largement remanier son équipe, en vue notamment du match de mercredi en Bosnie-Herzégovine, et pourrait changer de système”, prévient L’Equipe. “La mise en place d’hier a laissé entrevoir quelques indices et une large rotation. Le sélectionneur avait installé son équipe potentiellement titulaire en supériorité numérique. En 5-4-2 avec un trio Zouma-Varane-Lenglet dans l’axe, un duo Dubois et Digne dans les couloirs, un entrejeu Pogba-Ndombele (puis Lemar) et les quatre flèches devant (Griezmann en soutien de Mbappé, Dembélé et Martial sur les côtés). Qu’en déduire ? Que Deschamps, qui avait testé un schéma à trois centraux l’automne dernier, estime que cette organisation peut être une solution contre la 122e nation mondiale, attendue en blocs bas ? […] Dans une configuration qui s’apparenterait à 3-4-3, il faudrait sortir un élément. Mbappé, dans la perspective du match en Bosnie ?“

“Les joueuses du MHSC ont subi la loi d’un rival clairement supérieur”, constate le Midi Libre après la victoire 3-0 du PSG dans le cadre de la 17e journée de D1. “Défier un Paris SG entre deux affrontements avec l’Olympique Lyonnais à consonance européenne, il y avait peut-être une idée à creuser pour les locales alors qu’Olivier Echouafni avait fait quelque peu tourner son effectif. Mais ce n’est sans doute pas un hasard si les Héraultaises n’ont plus fait chuter le PSG depuis la saison 2017-2018. Une fois encore, force est restée aux Parisiennes qui vont donc pouvoir se tourner vers la seconde manche mercredi prochain face aux Lyonnaises, de façon très sereine.”