Le PSG est le mieux placé sur le dossier Sergio Agüero (MD)

En fin de contrat à Manchester City, Sergio Agüero (32 ans) est une opportunité de marché. On se souvient qu’en janvier dernier l’agent Bruno Satin faisait de l’Argentin une cible du PSG de Mauricio Pochettino. Le Mundo Deportivo affirme ce jour que le PSG est le mieux placé sur le dossier alors qu’on parlait beaucoup ces derniers temps du Barça pour “Kun” Agüero, afin de réconforter et conserver Lionel Messi. Si la Juventus – spécialiste des signatures de joueurs en fin de contrat – est également sur le coup, elle n’est pas favorite. ESPN confirme que le PSG et sa communauté argentine sont de sacrés clients dans l’histoire. “Agüero analyse toutes les options et doit prendre une décision sur son avenir dans les prochaines semaines”, écrit en conclusion le journal sportif catalan. Mais Paris serait donc en pole position actuellement.