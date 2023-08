Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 4 août 2023. Les statistiques d’Ousmane Démbélé au Barça qui sèment le doute, Neymar qui soigne son retour sur les terrains, l’avenir incertain de Luis Campos, la tournée en Asie d’Ethan Mbappé…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur le mercato du PSG et les arrivées imminentes d’Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. En ce qui concerne l’international français, il n’est plus qu’à un pas de signer avec le club de la capitale. Il doit passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat ce vendredi assure le quotidien sportif. Pour l’international portugais, les discussions se sont intensifiées ces dernières heures même si d’autres profils continuent d’être suivis en parallèle (Randal Kolo Muani, Bradley Barcola). L’Equipe explique que le joueur du Benfica est l’un des meilleurs buteurs de sa génération. « Mais il n’aura pas une mission facile s’il doit succéder à Kylian Mbappé et sa moyenne de 40 à 50 buts par an. » À un peu moins d’un mois de la clôture de ce mercato estival, le club de la capitale demeure encore dans le flou. Essentiellement parce qu’il subsiste de gros doutes sur le sort de leur meilleur joueur, avance le quotidien sportif. La crise ouverte entre le PSG et Mbappé a eu une incidence directe sur les derniers postes à pourvoir. « Certains joueurs en discussion conditionnaient ainsi leur éventuelle venue à l’issue du feuilleton du Bondynois. » Même si le PSG a reçu des offres concrètes pour son numéro 7 (Arabie saoudite, Chelsea), ce dernier n’a pas donné suite. « Ces derniers jours, l’hypothèse d’envoyer Mbappé sur le banc – voire en tribune – pour les premiers matches officiels était sérieusement envisagée. Luis Enrique validera-t-il, si on ne lui a pas apporté un autre buteur d’envergure ? » Ce flou autour de Mbappé profite à Neymar, dont le départ semble de plus en plus improbable. En ce qui concerne Marco Verratti, il aurait des envies d’ailleurs. Et le PSG a encore un mois pour régler l’avenir de ses indésirables.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque Ousmane Dembélé, la future recrue du PSG. Le quotidien francilien s’est penché sur les statistiques de l’international français lors de ses six saisons au FC Barcelone. L’ancien rennais, qui a atterri à Paris hier et qui doit passer sa visite médicale ce vendredi, a subi un nombre important de blessures lors de son passage en Catalogne. « 15 blessures en six ans sous le maillot des Blaugranas, parmi lesquelles… 12 aux ischio-jambiers. Pas de jaloux : 6 côté droit, 6 côté gauche. » Le Parisien fait savoir qu’il a ainsi raté 119 des 330 matches disputés par le champion d’Espagne avec notamment une saison, en 2019-2020, où il n’aura joué que 9 rencontres sur 51 possibles. Côté statistique sur le terrain, « en moyenne, on lui attribue environ 6 buts et 7 offrandes par saison au Barça, où il n’a dépassé que deux fois les 10 buts toutes compétitions confondues, et une seule fois les 10 passes. » Mais ces chiffres sont à « lire à travers le prisme de ses minutes passées sur le terrain. » Le Parisien explique qu’en forme, Ousmane Dembélé est assurément un joueur d’élite et un profil unique.

Le quotidien francilien évoque aussi l’avenir de Luis Campos, qui pourrait ne plus être au PSG d’ici le 1er septembre. Le Parisien explique que depuis l’élimination en huitièmes de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le sujet d’un possible départ du conseiller sportif revient comme un boomerang en coulisses à Paris. Selon les informations du quotidien, un point sera fait sur la situation du Portugais (58 ans) à l’issue du mercato. Dans cette réflexion, plusieurs éléments entrent en ligne de compte. « Et une date a probablement entériné le sort de Campos : celle du 23 juin. Ce jour-là, le club de la capitale reçoit la lettre de Kylian Mbappé annonçant son intention de ne pas lever l’année optionnelle inscrite dans son contrat. La nouvelle suscite la colère de Nasser al-Khelaïfi et entraîne de vifs échanges avec le conseiller sportif. » Le Parisien explique qu’au sein du PSG, on considère Luis Campos comme responsable de l’échec de la non-prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en 2025. « Campos n’était pas favorable à la mise à l’écart de l’international français avant la tournée au Japon mais il a dû se plier à la décision de son président, pleinement soutenu par Doha. »

Autre élément qui pourrait peser dans la balance, son mercato estival 2022, loin d’être à la hauteur des enjeux sportifs du PSG. « Carlos Soler, Hugo Ekitike ou Renato Sanches n’ont pas donné satisfaction, quand Vitinha et Fabian Ruiz ne l’ont fait que partiellement. » Les propriétaires du PSG n’ont pas compris pourquoi il s’obstinait jusqu’aux dernières heures du mercato sur la piste Milan Skriniar. « Un dossier à 60 millions d’euros, rendu aussi complexe par la présence de nombreux intermédiaires, pendant que Manchester City, détenu par les Émirats arabes unis, bouclait le transfert de Manuel Akanji, en provenance de Dortmund contre 20 millions d’euros. » Même si beaucoup de reproche tombent sur lui, Luis Campos dispose d’une certaine latitude dans le recrutement parisien, avance Le Parisien. « S’il n’a eu que peu d’influence dans les discussions concernant Ousmane Dembélé, c’est lui qui est à la manœuvre pour boucler l’arrivée de Gonçalo Ramos. » Même si cette dernière ne fait pas l’unanimité au sein du club. Un autre point fait grincer dans ce dossier Luis Campos, l’influence grandissante de Jorge Mendes sur le mercato parisien même si le super agent entretient aussi de bonnes relations avec Nasser al-Khelaïfi et la garde rapprochée de l’émir. « Toutes ces considérations, et d’autres éléments, poussent aujourd’hui ses dirigeants à envisager son départ. Luis Campos le sait et l’a même confié en privé à plusieurs de ses connaissances. » Contacté, le Portugais n’a pas voulu réagir. « Dans la soirée, un porte-parole du club s’est contenté de déclarer : « Les rumeurs du jour sont aussi ridicules que déplacées. » Le Parisien – Aujourd’hui-en-France maintient ses informations.«

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque aussi le retour réussi de Neymar sur les terrains avec le PSG hier contre le Jeonbuk Motors. Un sujet que nous avons traité sur Canal Supporters hier. Il est aussi question de la tournée asiatique d’Ethan Mbappé, avec en fond le conflit entre le PSG et son frère. Un sujet également retranscrit sur le site hier soir.