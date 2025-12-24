Revue de Presse PSG : Dembélé, Pacho, Barcola, Mayulu, prolongations…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 24 décembre 2025. Willian Pacho, Bradley Barcola, Senny Mayulu, Ousmane Dembélé… le point sur les prolongations de contrat, les présélections pour l’équipe-type Ligue 1 de 2025…

Dans son édition du jour, Le Parisien fait le point sur les discussions pour les prolongations de contrat au sein de l’effectif du PSG. Et selon les négociations en cours, le club de la capitale pourrait opter pour le même modèle que le 7 février dernier en faisant une présentation groupée des prolongations de contrat (Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Luis Enrique, Ibrahim Mbaye, Naoufel El Hannach et Yoram Zague). Sous l’impulsion de Luis Campos, la direction parisienne a lancé des négociations avec l’entourage des joueurs pour finaliser plusieurs signatures avant la fin de la saison. Certains dossiers sont déjà réglés comme Ibrahim Mbaye, qui a activé l’option d’une année supplémententaire pour étendre son contrat jusqu’en 2028. Le bail de Willian Pacho a aussi été sécurisé. Son « bas salaire » ne correspondait plus à sa cote sportive et son statut. « Après plusieurs entrevues ces derniers mois, Paris et son entourage se sont entendus sur un nouveau bail jusqu’en 2030, soit le maximum, hors année optionnelle. Un pas de côté pour Luis Campos qui n’a pas pour habitude de commencer des discussions pour des joueurs à qui il reste encore trois ans de contrat, sauf exception, comme pour Pacho, devenu l’un des meilleurs défenseurs en Europe. »

Et d’autres dossiers sont devenus prioritaires pour le board des Rouge & Bleu. Les plus urgents concernent Fabian Ruiz et Senny Mayulu, dont les contrats se terminent en juin 2027. Début décembre, l’Espagnol avait confié sa joie d’évoluer au PSG : « J’ai toujours dit que j’étais content ici. C’est ma quatrième année à Paris, je suis heureux. Ce n’est pas un sujet qui me préoccupe. » Concernant le Titi, les discussions se poursuivent. « Paris devrait revenir à la charge avec une nouvelle proposition dans le premier tiers de l’année pour tenter de trouver un accord avec le Titi de 19 ans », explique LP. En fin de contrat en 2028, le dossier Ousmane Dembélé est différent. Le numéro 10 parisien touche un salaire annuel estimé à 20M€ par an et une offre de prolongation n’est pas encore sur la table. Le PSG a émis le souhait de le prolonger, mais sous certaines conditions qu’il faudra éclaircir dans les prochains mois. Depuis l’arrivée de Luis Campos, un nouveau modèle de prolongations de contrat a été mis en place : un salaire fixe complété par une part variable plus ou moins importante en fonction des joueurs concernés. « Cette clause est généralement indexée sur le nombre de matchs disputés chaque mois, ce qui, dans le cas de Dembélé cette saison (14 matchs sur 25), peut poser problème. » Enfin, Bradley Barcola a reçu une proposition pour un nouveau contrat, mais cela nécessitera de nouvelles discussions dans les semaines à venir. Après avoir travaillé avec Jorge Mendes, l’international français a confié ses intérêts, depuis quelques mois, à Moussa Sissoko, agent de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. « Un changement de représentant qui a un peu retardé les transactions », conclut le quotidien francilien.

De son côté, L’Equipe propose d’élire jusqu’à vendredi l’équipe-type de l’année 2025 en Ligue 1. Et pour les postes de milieux défensifs et relayeurs, quatre Parisiens ont été présélectionnés : João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Ils seront en concurrence avec Benjamin André (LOSC), Valentin Barco (RC Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (LOSC), Lamine Camara (AS Monaco), Mahdi Camara (Stade Brestois / Stade Rennais), Kevin Danois (AJ Auxerre), Pierre-Emile Hojbjerg (OM), Pierre Lees-Melou (Stade Brestois / Paris FC), Tyler Morton (Liverpool / OL), Adrien Rabiot (OM / AC Milan), Valentin Rongier (OM / Stade Rennais), Mamadou Sangaré (Rapid Vienne / RC Lens), Andrey Santos (RC Strasbourg / Chelsea), Adrien Thomasson (RC Lens), Corentin Tolisso (OL), Denis Zakaria (AS Monaco).