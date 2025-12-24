Doué et J.Neves, les prochains gros dossiers de prolongation ?

Alors que le PSG négocie avec plusieurs joueurs pour prolonger leur contrat, deux autres cadres pourraient prochainement être concernés par cette vague de prolongations.

Après une année 2025 légendaire, le PSG espère maintenir des objectifs aussi élevés lors des saisons à venir. Pour cela, Luis Enrique compte bien s’appuyer sur sa base de joueurs déjà présents. Ainsi, plusieurs prolongations de contrat sont actuellement en discussions avec les joueurs de l’effectif. Si Willian Pacho a déjà prolongé son contrat, en attendant l’officialisation, d’autres cadres sont actuellement en discussions comme Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola.

À lire aussi : PSG – Après son Ballon d’Or, Ousmane Dembélé aurait demandé une revalorisation salariale au club

Le PSG se prépare aux grandes manoeuvres pour Doué

Et deux autres joueurs indispensables de Luis Enrique pourraient également faire partie de cette vague de prolongations dans les semaines et mois à venir. En effet, comme le rapporte Le Parisien, le PSG « se prépare aux grandes manœuvres pour son Désiré Doué, » lui qui est lié jusqu’en 2029 avec les Rouge & Bleu. « Mais, à l’heure actuelle, les différentes parties ne sont pas encore entrées dans une phase de négociation », précise LP. Et le cas João Neves (également sous contrat jusqu’en 2029) est aussi perçu comme un autre gros dossier dans les prochains mois. « Luis Campos avance pas à pas. Anticiper reste le meilleur moyen d’assurer l’avenir. »