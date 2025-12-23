Blessure plus grave que prévue pour Quentin Ndjantou

Sorti à la mi-temps contre Vendée Fontenay Foot en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Quentin Ndjantou va manquer plusieurs semaines de compétition avec le PSG.

Performant avec l’équipe U19 du PSG, Quentin Ndjantou a tapé dans l’œil de Luis Enrique. Le coach parisien l’a invité à s’entraîner avec l’équipe première. Il lui a même offert une place dans la rotation avec quinze matches disputés depuis le début de la saison (un but et deux passes décisives). Titulaire samedi soir lors de la victoire du PSG en 32es de finale de Coupe de France contre le Vendée Fontenay Foot (4-0), le titi est sorti à la mi-temps en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Une lésion de grade 3

Dans son communiqué médical d’après-match, le PSG indiquait que Quentin Ndjantou souffrait d’une gêne musculaire aux ischio-jambiers et que des examens complémentaires sont prévus dans les prochains jours. Ce mardi soir, Le Parisien explique que les examens passés par le titi parisien ont révélé une lésion de grade 3 qui devrait lui imposer une absence entre 6 à 8 semaines, selon les informations du quotidien francilien. Il faudra au mieux attendre février pour revoir la belle surprise de la première partie de saison fouler à nouveau les terrains avec le groupe de Luis Enrique, conclut Le Parisien.