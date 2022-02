Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 3 février 2022. L’expansion marketing du PSG lors de la dernière décennie, Ramos très incertain pour le match face au Real Madrid, la reprise progressive de Neymar Jr et Abdou Diallo en grande forme avec le Sénégal.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait le point sur l’évolution marketing du PSG lors des dix dernières années. En effet, lors de la dernière décennie, le club de la capitale « s’attelle au développement de sa marque à coup de collaborations inédites. » Récemment, le PSG a remercié ses 150 millions de fans qui le suivent sur les réseaux sociaux, dont l’immense majorité en dehors de la France, ce qui lui permet de devenir la firme tricolore la plus la plus suivie de la planète. Preuve de cette nouvelle dimension prise sur le plan marketing, le récent partenariat avec Dior. Fabien Allègre, directeur de la marque PSG, a récemment été questionné sur cette expansion marketing. « L’idée était de se dire, on a la chance de s’appeler le PSG, Paris. Et de s’en servir pour construire une vraie stratégie. Ce n’était pas une volonté de se différencier des autres, mais on a volontairement souhaité développer des projets peu courants pour les clubs de foot. Quand on regarde l’état de la marque entre 2011 et aujourd’hui, le cap est énorme. »

Une rayonnement planétaire qui a permis à de nombreuses stars de passer par le Parc des Princes à l’image de Beyoncé, Rihanna, Jay-Z… Cela s’explique notamment par les collaborations avec des marques de mode et sa présence dans certaines boutiques de luxe comme Colette, Koché ou encore Bape au Japon. Les noms des nombreux sportifs ont également aidé à cette expansion : Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar Jr, Kylian Mbappé… tout comme le changement de logo en 2013, plus axé sur la ville de Paris. « C’était un des prérequis, ça faisait partie du projet. À partir du moment où tu décides que Paris et son club sont indissociables, il était important d’aller dans ce sens-là. Rendre la Tour Eiffel un peu plus utilisable et déclinable nous semblait hyper important », précise Fabien Allègre. Tout ceci a également permis la collaboration avec la marque Jordan en 2018 et depuis, « le PSG dépasse le million de maillots vendus par saison, sans compter les produits dérivés. »

Le quotidien francilien donne également des nouvelles de Sergio Ramos. De nouveau blessé au mollet la semaine passée, le défenseur de 35 ans enchaîne les pépins physiques depuis un an. « Un casse-tête pour le PSG et un vrai problème pour le Sévillan qui bataille pour ne pas voir la fin de sa carrière arriver plus vite que prévu. » Après avoir été touché au mollet gauche en début de saison, l’Espagnol souffre cette fois-ci sur l’autre mollet. Ainsi, « il y a très peu de chances que Ramos puisse participer à la rencontre aller face au Real Madrid le 15 février. Au regard des délais qu’il a dû observer ces derniers mois pour récupérer de ses lésions aux deux mollets, cela semble quasiment impossible. » De plus, l’optimisme sur son état physique n’est pas très élevé à l’approche de ce grand rendez-vous.

De son côté, L’Equipe fait le point sur l’état physique de Neymar Jr, victime d’une entorse à la cheville le 28 novembre dernier. Les derniers examens passés par le Brésilien « se sont révélés positifs. » Et ce mercredi, avant sa séance individuelle avec un préparateur physique, le numéro 10 des Rouge & Bleu « a pris part à l’échauffement et à une petite partie du travail avec les joueurs qui sont venus sur les pelouses du Camp des Loges. » Même s’il manquera de rythme face au Real Madrid, au PSG, on le considère dans les temps afin de figurer au minimum dans le groupe. « Reste à savoir comment son corps et principalement sa cheville vont encaisser, d’ici là, la hausse des charges de travail des prochains jours. »

Enfin, le quotidien sportif revient sur le choix payant d’Abdou Diallo de rejoindre la sélection du Sénégal. Buteur ce mercredi lors de la demi-finale de la CAN 2021 face au Burkina Faso (3-1), le défenseur parisien pourrait remporter son premier trophée avec les Lions de la Teranga. Surtout, le joueur de 25 ans est devenu un titulaire indiscutable dans le onze d’Aliou Cissé. Même s’il a souvent été aligné au poste de latéral gauche par Mauricio Pochettino en club, « c’est bien à son poste de prédilection, défenseur central, qu’il réalise une remarquable CAN, sachant qu’il est le seul Sénégalais à avoir disputé l’intégralité des six rencontres de la compétition. » Il a notamment grandement participé à la solidité défensive des Sénégalais avec seulement deux buts encaissés depuis le début du tournoi. Formant un excellent duo avec Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo se montre « tranchant dans ses interventions, habile dans ses relances et toujours très bien placé. »