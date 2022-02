Annoncé sur le départ en fin de saison, Mauricio Pochettino traverse une passe compliquée sur le banc du Paris Saint-Germain. Un an après son arrivée et à 2 semaines du choc face au Real, le technicien Argentin ne convainc pas et peine à imposer sa patte sur un effectif pourtant largement renforcé. Interrogé sur le plateau de Rothen s’enflamme pour RMC, Nicolas Anelka est revenu sur la problématique que rencontre l’ancien coach des Spurs. S’il est selon lui trop tard pour changer d’entraîneur cette saison, l’ancien attaquant du PSG considère que Pochettino ne travaille pas dans des conditions propices à développer son style de jeu.

« C’est pas pour défendre l’entraîneur, parce qu’il est vrai que jusqu’à présent, il n’a pas apporté ce qu’il devait apporter et il n’y a pas de projet de jeu ; mais en vérité il ne peut pas. C’est très difficile (d’entraîner cette équipe). Il y a beaucoup de gens qui parlent sur le coach et les joueurs mais en réalité quand tu es coach dans cette équipe, c’est très compliqué de venir avec un projet de jeu. (…) Il sait que son temps est compté, il va tenir le plus longtemps possible mais ça ne pourra pas durer. S’il veut développer son projet de jeu il doit faire des choix forts comme mettre des stars sur le banc ; chose qu’il ne ferra pas avec la direction au dessus de lui.«