Grâce à Diallo et Gueye, le Sénégal se qualifie pour la finale de la CAN

Après son échec en 2019 face à l’Algérie, le Sénégal retrouve la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Opposés au Burkina Faso ce mercredi soir, les Sénégalais se sont imposés sur le score de 3 à 1 grâce aux Parisiens présents dans le onze de départ. En effet, pour cette rencontre, Aliou Cissé a de nouveau fait confiance à ses hommes en forme : Abdou Diallo et Idrissa Gueye. Titulaire en défense centrale, le défenseur parisien formait un duo avec Kalidou Koulibaly. De son côté, le milieu des Rouge & Bleu était associé à Nampalys Mendy et Cheikhou Kouyaté dans l’entrejeu.

Après une première période légèrement dominée par les Sénégalais, qui se sont vus refuser deux penalties après consultation de la VAR, les choses se sont accélérées dans les vingt dernières minutes de la rencontre. Excellent depuis le début de la compétition, Abdou Diallo a délivré son équipe après un cafouillage dans la surface du Burkina Faso (1-0, 70′). L’autre Parisien, Idrissa Gueye, a marqué la seconde réalisation des Lions de la Teranga quelques minutes plus tard (2-0, 76′), sur un service de Sadio Mané. Malgré le but de l’espoir d’Ibrahim Touré (2-1, 82′), Sadio Mané a assuré la qualification pour sa sélection (3-1, 87′). En finale (dimanche 6 février), le Sénégal affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale entre le Cameroun, pays organisateur, et l’Egypte, recordman de la compétition (7 CAN remportées).

Après cette qualification, le défenseur Parisien, Abdou Diallo (qui a reçu la note de 7/10 via le site internet sénégalais wiwsports) a exprimé sa joie, dans des propos rapportés par RMC Sport. « J’ai eu des occasions, j’aurais aimé marquer plus tôt mais c’était un très bon moment pour marquer ce premier but (…) L’atmosphère est très bonne. Honnêtement, je n’ai jamais vu un groupe comme ça. Cela fait quelques années que je suis professionnel et c’est le meilleur groupe que j’aie connu. On est comme une famille et on espère décrocher quelque chose ensemble, ce serait beau de terminer en beauté. »