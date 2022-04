Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 13 avril 2022. Di Maria de retour à l’entraînement, Navas et Herrera incertains, Mbappé le patron de l’attaque, des pros du PSG en N3…

Le Parisien fait un focus sur la saison exceptionnelle de Kylian Mbappé, lui qui est désormais « le patron du PSG ». Le joueur qui a beau « être entouré de la crème de la crème offensive, des plus grandes stars de la planète foot, il a pris le pouvoir cette saison » en étant le numéro un grâce à sa grosse influence et ses statistiques décisives. Entre le retour tardif de la Copa America de Neyma et Messi, en plus de la découverte d’un nouvel univers, l’international français « a crée seul les différences ». Il a été décisif sur quasiment tous les 10 premiers buts parisiens de la saison. Les raisons de ce début impressionnant ? Suite à son « Championnat d’Europe sans but où il a été critiqué, Mbappé a écourté ses vacances et s’est transformé. Il est revenu plus fort, mentalement d’abord, dans son jeu ensuite, plus altruiste, plus fluide, plus efficace devant le but. » S’il a d’abord eu à « l’esprit de se mettre au service des deux autres pépites » et a voulu faciliter l’intégration de Messi en lui permettant d’inscrire ses premiers buts à Paris, il a pris le pouvoir au sein de cette équipe. Le Parisien fait le constat que Mbappé s’est « métamorphosé depuis 2017 où il atteint désormais un niveau qui lui permet de supporter tout le poids d’une équipe, d’en figurer les contours essentiels, de prendre toute la responsabilité. » La preuve de son positionnement sur le terrain où Messi semble être position » plus loin de la surface de réparation davantage comme un meneur de jeu qu’un buteur. Ce secteur de jeu est réservé à Mbappé, lui qui est très efficace devant les buts.

Dans son édition du jour, Le Parisien explique que Mauricio Pochettino devra se passer de quelques éléments, tels que Leandro Paredes ou Abdou Diallo. De l’autre côté en revanche, le technicien argentin pourrait s’appuyer sur deux retours. Les Parisiens ont repris le chemin de l’entraînement ce mardi et on a pu voir Angel Di Maria, touché aux ischios-jambiers depuis près d’un mois maintenant, faire son retour à la séance collective avec ses partenaires. Le gaucher devrait donc pouvoir prétendre à une place dans le groupe rouge et bleu pour la réception du rival phocéen. Absent lors du succès fleuve sur la pelouse de Clermont ce samedi (6-1) après que sa femme ait accouché, Marquinhos était, lui aussi, bien présent comme prévu.

Pour leur part, Keylor Navas et Ander Herrera devraient être trop justes pour figurer dans le groupe concocté par Mauricio Pochettino face à l’OM. Les deux hommes devant reprendre l’entraînement en fin de semaine, le timing parait un peu serré, nous expose Le Parisien sur son site internet.

Le quotidien L’Équipe fait un focus sur la jeunesse parisienne qui va se faire les dents en N3. En accord avec la direction Rouge & Bleu, avec celle du centre de formation et l’Association du club, le club de la capitale devra « jouer régulièrement certains de ses jeunes professionnels (deux ou trois par match) avec l’équipe senior amateur qui évolue en National 3″ écrit le média ».

Comment est-elle utilisée ? Les joueurs qui ne peuvent plus jouer avec les U19, et qui ne peuvent que prétendre à l’équipe première, « le National 3 constitue une bonne alternative dans un Championnat qui regroupe uniquement des clubs de région parisienne, le deuxième vivier » le plus important au monde derrière Sao Paulo.

L’Équipe relate le fait que les Parisiens ont retrouvé le Camp des Loges hier. Keylor Navas, victime d’une lésion en sélection, est toujours à l’infirmerie. Même si son retour à l’entraînement est prévu cette semaine, « le gardien costaricien sera juste pour la réception de l’OM, dimanche. » De son côté, Angel Di Maria a repris et « peut espérer être au moins remplaçant ». Abdou Diallo (lésion adducteur) et Layvin Kurzawa (lombalgie et mollets) sont forfait. Il devrait en être de même pour Ander Herrera (œil) qui doit retrouver les séances collectives en fin de semaine. Julian Draxler et Leandro Paredes en ont par ailleurs terminé pour cette saison.