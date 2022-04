À l’occasion de la 31e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Clermont Foot afin de mettre fin à sa série de trois défaites d’affilée à l’extérieur en championnat. Et les coéquipiers de Kylian Mbappé ont réalisé un véritable festival (6-1) avec une MNM en feu. En effet, Mbappé et Neymar Jr ont inscrit chacun un triplé, tandis que Leo Messi a délivré trois passes décisives. Une performance qui permet aux Rouge & Bleu de s’approcher encore un peu plus du titre de champion de France. Après la rencontre, le coach parisien, Mauricio Pochettino, est revenu sur la prestation de son équipe, dans des propos rapportés par le site officiel du PSG et L’Equipe.

La victoire du PSG à Clermont (PSG TV)

« Je pense qu’il était important de marquer rapidement et bien sûr après on a dominé et nous avons bien joué et la performance était bonne dans l’ensemble. Nous sommes très satisfaits de la performance que nous avons montré ici ce soir. C’est important de finir de la meilleure façon possible, repartir avec les trois points est vraiment important. La performance apportera de bonnes sensations et nous devons continuer. Nous avons maintenant un gros bon match devant nous contre Marseille dans le Classique et il est important que nous abordions ce match dans les meilleures conditions possibles. »

La complicité entre Neymar, Messi et Mbappé (L’Equipe)

« Le problème, c’est que beaucoup de gens n’écoutent pas. Depuis le début de saison, on dit qu’il faut du temps pour créer les automatismes, pas seulement cette alchimie sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Les circonstances sont connues, la saison a commencé après l’Euro et la Copa America, et puis tous les mois, nos joueurs partaient pour quinze jours. Ça nous a manqué dans des moments décisifs de la saison. Maintenant que nous avons des semaines entières de travail, ça se passe mieux. Ce n’est pas une justification, je comprends l’attente, mais la réalité, c’est que les circonstances étaient très difficiles. »

La force offensive du PSG en cette fin de saison (L’Equipe)

« Nous aimons l’esthétique et le jeu. Le jeu de possession, dominer, avoir un jeu offensif, jouer dans le camp adverse, c’est le football que l’on aime. On a toujours joué les matches pour les gagner, il n’y a aucun match où on a attendu. C’est important de bien finir, ça a été une année difficile pour le club, les joueurs, on mérite tous de finir de la meilleure des manières et de pouvoir apprendre de ces expériences car le PSG va avoir un futur extraordinaire. »

Le match face à l’Olympique de Marseille (L’Equipe)

« Il y a 21 ans, quand j’ai signé dans ce club, j’ai bien compris que ce match était différent. Ça reste particulier de jouer contre Marseille. J’étais capitaine maintenant je suis entraîneur, je suis fier de ce que j’ai donné et de ce que je pourrai donner pour ce club. Dimanche, ce n’est pas un match de plus. C’est un match spécial. »