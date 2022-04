Paredes avec la sélection argentine à la fin de la saison ?

Le PSG va affronter l’OM ce dimanche soir au Parc des Princes dans le cadre de la 32e journée. En cas de succès des Parisiens, ces derniers s’approcheraient d’un dixième titre de champion de France de son histoire. Une performance exceptionnelle seulement réalisée par l’AS Saint-Etienne dans l’hexagone. Si beaucoup de joueurs ont montré leur motivation (ou limite) ces dernières semaines auprès de Mauricio Pochettino, le coach Rouge & Bleu ne pourra pas compter sur Leandro Paredes. Victime d’une pubalgie, l’Argentin est forfait jusqu’à la fin de la saison.

Forcing pour être avec la sélection argentine ?

L’international argentin a donc subi une opération le 7 avril dernier… et ne serait pas prêt à raccrocher les crampons pour cette saison 2021/2022. En effet, la sélection argentine a organisé un match amical de prestige à Wembley (Londres) le 1er juin prochain contre l’Italie. Cette rencontre, qui opposera les champions d’Europe et d’Amérique du Sud en titre, serait en ligne de mire pour Leandro Paredes. En effet le milieu de terrain du PSG pourrait rejoindre sa sélection pour la préparation de ce choc à la fin mai. Suiveur de l’Albiceleste, Gaston Edul indique sur Twitter que les coéquipiers de Messi vont se retrouver dans les installations de Watford, et Paredes aurait pour but de terminer sa rééducation… avec sa sélection nationale. Le groupe argentin sera du côté de l’Angleterre dès le 25 mai prochain. Il n’est néanmoins pas précisé si le joueur parisien pourra disputer quelques minutes de cette affiche de prestige, ou s’il sera trop juste physiquement.