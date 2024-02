Revue de Presse PSG : Donnarumma, Marquinhos, Campos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 24 février 2024. Les raisons de la bonne forme actuelle de Gianluigi Donnarumma, Marquinhos incertain face au Stade Rennais, les coulisses de la méthode de recrutement de Luis Campos…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Gianluigi Donnarumma. En très grande forme depuis le début de saison, le portier italien a grandement aidé sa formation ces dernières semaines avec plusieurs parades décisives. Celui qui fêtera ses 25 ans dimanche traverse sa phase la plus régulière depuis son début d’aventure à Paris, à l’été 2021. Face au FC Nantes (0-2) le week-end dernier, l’international italien a disputé son 100e match avec les Rouge & Bleu. « Gianluigi est heureux dans cette équipe. Il a trouvé sa place dans le vestiaire, il apprécie réellement ses coéquipiers et l’ambiance autour de l’équipe cette saison. Par-dessus tout, il a la confiance de son entraîneur, c’est le plus important », explique son entourage. Pourtant, la nomination de Luis Enrique sur le banc de touche a amené une réflexion en interne en raison de l’incompatibilité entre le jeu de l’Italien et celui du coach. « Mais très vite, le technicien espagnol a décidé de faire de l’ancien Milanais son numéro 1. Une décision communiquée aussitôt à son joueur. Le début d’une relation de confiance entre les deux hommes », rapporte L’E.

De plus, l’arrivée de l’entraîneur des gardiens, Borja Alvarez, a bouleversé les habitudes et les certitudes de l’ancien gardien de l’AC Milan. Gianluigi Donnarumma s’est montré ouvert à ces nouveaux concepts. Et malgré quelques erreurs à l’automne, le staff a continué à pousser Donnarumma à suivre les consignes. Devenu un élément important du vestiaire, le gardien de 24 ans impressionne aussi ses partenaires par sa force mentale. Malgré la concurrence, son cambriolage en juillet dernier et son retour hostile à Milan en Ligue des champions, le champion d’Europe 2021 est en train de mettre tout le monde d’accord grâce à des prestations très solides depuis l’hiver. Encore sous contrat jusqu’en 2026, Gianluigi Donnarumma sera-t-il prolongé prochainement ? « Dans le camp du PSG comme dans celui du joueur, il n’y a pas d’affolement mais tout le monde explique, en privé, que le sujet va rapidement venir sur la table », avance L’E. Mais, le club parisien reste quand même attentif au marché des gardiens. Par exemple, des contacts ont été pris récemment avec le portier du Borussia Dortmund, Gregor Kobel (26 ans, sous contrat jusqu’en 2028). « Pas dans un souci de remplacer Donnarumma, assure-t-on au PSG, mais plutôt dans l’idée de garder toutes les options ouvertes. »

Le quotidien sportif donne également des nouvelles de Marquinhos. Touché au tendon d’Achille face au FC Nantes le week-end dernier, le capitaine du PSG reste incertain pour la réception du Stade Rennais ce dimanche (17h05 sur Canal Plus Foot). Une décision définitive sera prise aujourd’hui. Comme lors des deux derniers jours précédents, le Brésilien a participé à une partie de la séance collective ce vendredi. Dans la perspective du huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Real Sociedad (5 mars), Luis Enrique et son staff ne prendront aucun risque avec le défenseur central. A noter que le jeune défenseur Joane Gadou a participé à la séance collective aux côtés des autres Titis Senny Mayulu, Ethan Mbappé et Yoram Zague.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Beraldo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Mbappé (c), Barcola.

De son côté, Le Parisien dévoile les secrets de la cellule de recrutement de Luis Campos. Si son bilan interroge les supporters du PSG depuis son arrivée à l’été 2022, le dirigeant portugais continue d’utiliser les mêmes méthodes que lors de ses anciennes expériences. « A ses yeux, la construction d’un effectif doit mettre en valeur le collectif plus que les individualités et répondre au puzzle qu’il a imaginé, ainsi qu’aux préceptes de Luis Enrique. » Pour mener à bien sa mission, Luis Campos travaille avec différents scouts dispatchés « par zone géographique avec une priorité donnée à l’Europe, divisée en trois parties, et en particulier la France. » Comme critères principaux, le Portugais répète souvent à ses hommes qu’il est à la recherche de footballeurs universels, capable de s’adapter à différentes cultures footballistiques, en prônant le collectif, mais aussi qui s’intègrera parfaitement au groupe de Luis Enrique, et au puzzle imaginé dans sa tête.

Dans le processus de recrutement d’un joueur au PSG, la cellule du club de la capitale intervient au moment où Luis Campos et ses équipes tiennent un profil qui colle aux besoins de Luis Enrique. L’étape d’après correspond au moment où les superviseurs se rendent dans les stades afin d’observer le joueur, puis le noter selon de multiples critères. Afin de prôner le libre arbitre et mettre l’affect de côté, Luis Campos met un point d’honneur à ce que les rapports des différents scouts soient effectués de manière individuelle. Dans ce processus de recrutement, Le Parisien évoque des pistes qui peuvent être observées plus longtemps que d’autres, en prenant l’exemple de Lee Kang-In. Le Sud-Coréen était une cible de Luis Campos alors qu’il évoluait encore à Valence et le directeur sportif exerçait lui pour le LOSC. A l’époque, le dirigeant portugais avait jugée l’actuel numéro 19 du PSG trop tendre, avant de le recruter quatre ans plus tard pour le club de la capitale. Pour le matériel utilisé, Luis Campos serait un adepte de la plateforme WyScout, lui permettant d’avoir accès à des extraits vidéos de ses cibles, et consulter différentes statistiques.

En se rendant ensuite sur le terrain, Luis Campos affine la réflexion sur le sportif lui-même, mais intervient également pour l’aspect humain. En effet, autour d’un petit-déjeuner ou d’un déjeuner, le conseiller sportif du PSG tente de cerner l’humain. Un travail a d’ailleurs été effectué « grâce à un outil développé avec un professeur allemand qui lui permet de dessiner un profil psychologique des joueurs à partir des réseaux sociaux et de leur comportement sur le terrain. » Au cours de ses déplacements, l’ancien directeur sportif du LOSC aime observer les équipes de jeunes sur place. Ces derniers mois, Luis Campos s’est d’ailleurs rendu en Asie, en Amérique du Sud ou encore en Suède, toujours selon LP. Dans ce processus de recrutement, le filtre qui correspond aux profils dont Luis Enrique a besoin est désormais intégré dans la base de donnée de Luis Campos. En effet, « le technicien fait pleinement partie de ce processus et libère toujours du temps pour aborder la thématique du recrutement. » L’actualité pour la cellule de recrutement du Paris Saint-Germain poussera Luis Campos et Luis Enrique à multiplier les réunions ces prochaines semaines afin de combler le vide annoncé après le départ de Kylian Mbappé.

Enfin, le quotidien francilien confirme l’incertitude autour de la présence de Marquinhos pour le match face au Stade Rennais ce dimanche. Touché au tendon d’Achille gauche, le capitaine du PSG n’a pas pris part à l’intégralité de la séance collective du vendredi, comme c’est le cas depuis le début de la semaine. « Aucun risque ne sera pris en prévision des prochaines échéances », rapporte Le Parisien.