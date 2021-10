Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 5 octobre 2021 : La concurrence entre Donnarumma et Navas, Kylian Mbappé et son entourage...

L’Equipe du jour fait un focus sur les débuts autour de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma et explique que « chacun, avec ses qualités respectives, apporte des choses différentes à l’équipe. » Entre les deux trêves internationales, la hiérarchie dans le but parisien a connu du chamboulement. « Cette alternance confirme que les deux gardiens devraient continuer à se partager le but parisien dans toutes les compétitions. (…) Mais aligner Navas, 35 ans en décembre prochain, ou Donnarumma, son cadet de près de 13 ans, n’est pas sans conséquences sur le jeu du PSG. » Le quotidien conclut que « factuellement, le style Donnarumma conviendrait mieux à une équipe comme le PSG, habituée à avoir le ballon avec un bloc haut. En revanche, quand elle doit jouer plus bas, comme face à Manchester City (2-0), mardi dernier, Navas semble plus adapté. »

Après sa très large interview consacrée à Kylian Mbappé, que vous pouvez retrouver ici, le quotidien sportif hiérarchise l’entourage du joueur et détermine les fonctions de chacune de ces personnes. Tout d’abord son père qui est « à fond sur le volet sportif » et a toujours été son conseiller sportif. Les deux « échangent sans cesse sur les performances » du joueur parisien sans concession, le journal prend exemple le discours aux Trophées UNFP, en mai 2019 où il avait réclamé « plus de responsabilités » au « PSG ou peut-être ailleurs », Wilfried Mbappé lui avait passé « un gros savon ».

Sa mère Fayza Lamari alterne « entre communication et citoyenneté » et est jugée comme celle qui a « la main sur la gestion des à-côtés de la carrière de Kylian. » Même si « ses interventions, qui ne font pas l’unanimité dans le milieu, peuvent parfois causer quelques frictions, comme quand l’attaquant se plie malgré lui à des campagnes du PSG ou de la FFF pour des marques ou des produits avec lesquels il ne souhaiterait pas associer son image. »

Son avocate Me Delphine Verheyden, est un « profil ‘clivant’ qui plaît aux Mbappé » elle qui n’est jamais loin du joueur malgré sa discrétion. Elle s’occupe principalement de négocier des contrats « prestigieux » avec certaines marques et sur l’aspect marketing en plus de la gestion d’image du joueur du PSG.

Le Parisien revient aussi sur les premières révélations de RMC Sport avec les propos de Kylian Mbappé et le fait « qu’il parle enfin ». Cette communique arrive alors « qu’il traverse une bonne séquence sportive (même s’il n’a pas marqué depuis six rencontres, sa pire série au PSG) mais une autre agitée en termes d’image. » Auprès des amoureux de football la « Mbappémania » semble moins forte, dans l’ensemble de la société, « sa cote d’amour ne paraît pas fluctuer. »