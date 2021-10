Le PSG commence à trouver un équilibre d’équipe au milieu de terrain avec la triplette Herrera – Gueye – Verratti qui a particulièrement brillé face à Manchester City (2-0). Parmi les déceptions de cette première partie de saison, on retrouve Georgino Wijnaldum. L’ancien joueur de Liverpool, arrivé libre de tout contrat dans la capitale, avait réalisé un excellent Euro avec les Oranje et tout le monde l’imaginait comme un taulier du club de la capitale. En ce début d’octobre il n’en est – pour le moment – rien, puisque le milieu de terrain enchaîne les prestations moyennes. Interrogé en conférence de presse, Louis Van Gaal a fait part de son inquiétude même s’il ne veut pas être « alarmant ».

« Bien sûr que je suis inquiet. J’en ai d’ailleurs discuté avec lui à son arrivée aujourd’hui. Mais ce n’est pas non plus alarmant. Il y a des joueurs en lesquels j’ai une réelle confiance. Il s’était blessé avant la Coupe du monde 2014, mais je l’avais quand même appelé. Il s’était vite remis, et il avait été très bon. »