Revue de presse PSG : Dortmund, Mbappé, Dembélé…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur le match capital du PSG sur la pelouse du Borussia Dortmund ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1). « Les Parisiens ont beau rassurer leur public, dire combien ils sont excités par ce rendez-vous, répéter qu’ils ont leur destin en main, chasser les mauvaises ondes et adopter la positive attitude, ils ont conscience de s’être mis dans un drôle de pétrin au cours de cette phase de groupes de Ligue des champions. » L’adversaire du soir reste sur sept matches sans défaite à domicile en C1, même s’il a perdu deux fois à domicile cette saison, lors de deux chocs en Bundesliga contre le Bayern (0-4, le 4 novembre) et contre Leipzig (2-3), le week-end denier. Ceci « témoigne d’une certaine fragilité, quand même. La même dont fait preuve le PSG, à l’extérieur, où il a encaissé quatre et deux buts en deux déplacements. […] Sa porosité en deux soirées européennes loin du Parc plombe à la fois le bilan et l’optimisme démesuré. À ce niveau, on n’est jamais sûr de pouvoir afficher ses forces. Alors, cacher ses faiblesses… » Avec l’absence d’Ousmane Dembélé, tous les Parisiens devront peut-être faire un peu plus, ce mercredi soir, que jusqu’à présent, avance le quotidien sportif. « Le Borussia, qui n’est pas un grand Dortmund, sera privé de cinq titulaires potentiels. Comme si, après ce penalty de la dernière minute contre Newcastle, les étoiles demeuraient alignées pour Paris. Il ne reste plus qu’à suivre la lumière. Sinon, qui sait, Newcastle et Milan feront peut-être match nul« , conclut l’Equipe.

Le quotidien francilien évoque également l’absence d’Ousmane Dembélé ce soir, en raison d’une suspension. Qui pour remplacer le numéro 10 du PSG ? Lors de l’entraînement de veille de match, c’est Lee Kang-in qui était chargé, côté droit, avec Achraf Hakimi ou Carlos Soler d’alimenter, en centres, les joueurs placés dans l’axe, avance l’Equipe. « Un indice de plus ? Probablement. Car le remplacement d’Ousmane Dembélé par le Sud-Coréen aurait une logique sportive indéniable. Il n’a pas l’accélération de Dembélé mais en matière de créativité, il peut sans doute (un peu) rivaliser, avec l’ex-Barcelonais. » Sa relation technique avec Kylian Mbappé pourrait être plus qu’intéressante face au Borussia Dortmund, analyse le quotidien sportif. Sur le côté gauche, Bradley Barcola pourrait connaître sa première titularisation en Ligue des champions. « Il occupait le côté gauche lors de la séance à huis clos. Le voir aligner d’entrée serait un prolongement logique de ces dernières semaines. » Après ses nombreuses occasions ratées contre Newcastle, Luis Enrique avait pris le temps de le voir pour échanger et lui renouveler de sa confiance. En ce qui concerne Kylian Mbappé, il devrait de nouveau être aligné en pointe. « Comme une résurrection du « Pivotgang » ? Non. Du moins, pas tout à fait. Luis Enrique répète à l’envi que son attaquant dispose de « toute la liberté » de mouvement. »

Dans son édition du jour, Le Parisien fait évidemment sa Une sur le match entre le Borussia Dortmund et le PSG en Ligue des champions. Lors de cette rencontre, le PSG n’a plus le choix. « Il gagne, il demeure en C1. Un autre résultat l’obligera à dépendre de Newcastle-AC Milan, sachant que, jusqu’à présent, les Anglais ont gratté 80 % de leurs points, quatre sur cinq, grâce au PSG. Il n’y a aucune raison de leur faire confiance. » La Ligue Europa serait un recul et un échec, la Ligue des champions juste son quotidien banal à l’approche du printemps, avance le quotidien francilien. Cet été, le club a été fortement remanié. Avec six nouveaux joueurs régulièrement alignés – Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Ousmane Dembélé (suspendu ce soir, NDLR), Randal Kolo Muani et « alors que Warren Zaïre-Emery ne peut pas vraiment être considéré comme un ancien, l’équipe avance à l’aveugle et par à-coups. Elle en paie aujourd’hui ce suspense autour des huitièmes de finale« , indique Le Parisien.

Le quotidien francilien explique qu’il faut « une sacrée veine, voguer sous le signe d’une bonne étoile, pour pouvoir tout renverser et coiffer Dortmund au poteau après tant d’errances. Elles ont démarré avant l’Allemagne. Dans cette incapacité à se mettre à la hauteur du combat athlétique à San Siro contre Milan, à marquer un autre but qu’un pénalty contre Newcastle il y a quinze jours. » Luis Enrique ne pourra pas « s’exonérer d’un examen de conscience« , notamment après avoir tenté de jouer avec quatre attaquants sur la pelouse de Newcastle ou en changeant tout entre la large victoire contre Monaco (5-2) et le nul contre les Magpies au Parc des Princes (1-1), « enlevant ce qui avait marché pour installer ce qui allait dérailler. » Heureusement pour le PSG, il a son destin entre les mains. En gagnant ce soir, il se qualifie en huitièmes de finale et termine premier de son groupe, conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien fait également un focus sur Kylian Mbappé, qui sera très certainement le joueur du PSG le plus attendu sur la pelouse du Signal Induna Park. Le Parisien indique que cette rencontre est taillée à sa dimension. C’est sur ce terrain où le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu doit « continuer d’écrire sa légende en portant son PSG en huitièmes de finale de C1. » Le quotidien régional rappelle que l’international français aime la pression et qu’il n’a jamais peur de rien. « Il réclamait des responsabilités, elles escorteront désormais tous ses pas jusqu’à son crépuscule : il lui incombera toujours de faire gagner le PSG, les Bleus et plus tard une autre équipe, Liverpool ou le Real par exemple. » Le Parisien indique que dans cette campagne européenne du PSG, il n’a pas beaucoup pesé, ne marquant que trois buts, même si à chaque fois qu’il a marqué, son équipe n’a pas perdu (deux victoires, un nul). Kylian Mbappé traverse une saison paradoxale, assure le quotidien francilien. Il demeure exceptionnel en équipe de France et trop souvent quelconque avec le PSG. « Il ne choisit aucune excuse et se sent responsable de (presque) tout. » Pour évoquer les difficultés rencontrées en Europe, il peut y avoir le fait que Luis Enrique n’a pas encore trouvé un onze solide avec des pourvoyeurs identifiés. « Si le génie de Mbappé n’apparait pas, c’est que la lampe est mal frottée. Mais ses considérations seront balayées à 23 heures si Paris est recalé : Kylian Mbappé sera désigné comme le principal artisan de cet échec« , conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien évoque également les conséquences financières d’une élimination du PSG en Ligue des champions. Une qualification en huitièmes de finale rapporterait 9,6 millions d’euros au club de la capitale, qui se rajouteront au 50 millions qu’il a déjà empoché depuis le début de la campagne européenne 2023-2024. À cela doit également s’ajouter 33 millions d’euros, pour les droits TV. « En bonne santé financière, le club de la capitale jouit encore de l’effet Messi-Neymar-Mbappé avec des contrats de sponsoring lucratif signés en 2021. » Sa masse salariale a également drastiquement baissé avec les départs, entre autres, de Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos ou Marco Verratti, ce qui a permis de financer l’intégralité du mercato, avance Le Parisien. « Le PSG est donc pour l’instant largement dans les clous de son objectif en matière de fair-play-financier« , conclut le quotidien francilien.