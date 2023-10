Revue de Presse PSG : EdF, Mbappé, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 17 octobre 2023. Le match amical de l’équipe de France face à l’Ecosse, vers une titularisation de Kylian Mbappé avec les Bleus, Ousmane Dembélé devrait également débuter…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le match amical de l’Equipe de France face à l’Ecosse ce soir (21h sur TF1) au Stade Pierre-Mauroy de Lille. Déjà qualifiés pour l’Euro 2024, les Bleus vont se servir de cette rencontre pour faire tourner l’effectif à certains postes. « Sur le plan sportif, la soirée offre l’occasion de se projeter sur des perspectives collectives plus réjouissantes et de voir à quel point l’équipe de France de Didier Deschamps possède un réservoir de qualité. » Mais après une défaite face à l’Allemagne le mois passé (2-1), le sélectionneur tricolore ne modifiera pas totalement son effectif. « Rester cohérent, conserver la dynamique de résultats, ne pas donner le sentiment que ce second match du rassemblement ne compte pas pour la suite : tel était le message du patron des Bleus, lundi, juste avant le dernier entraînement. »

Ainsi, Benjamin Pavard pourrait évoluer dans l’axe central de la défense aux côtés d’Ibrahima Konaté. Les couloirs seraient occupés par Théo Hernandez et Jonathan Clauss, laissant ainsi le défenseur du PSG Lucas Hernandez au repos. Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga a des chances d’être aligné avec Aurélien Tchouaméni et Antoine Griezmann. « À la place du décevant Randal Kolo Muani, le sélectionneur part pour titulariser Olivier Giroud. » Absent face aux Pays-Bas (1-2) vendredi dernier en raison d’une gêne musculaire à la cuisse, Ousmane Dembélé devrait retrouver une place de titulaire sur l’aile droite. Il devrait être associé à son coéquipier en club, Kylian Mbappé. « Il va bien et est disponible », a assuré Didier Deschamps, en conférence de presse, au sujet de son capitaine. « Il sera bien présent pour la deuxième fois d’affilée comme titulaire contre l’Ecosse », conclut L’E.

XI probable de la France (L’Equipe) : Maignan – Clauss, Pavard, Konaté, T.Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Camavinga – Dembélé, Giroud, Mbappé (c)

De son côté, Le Parisien évoque aussi le onze probable de l’équipe de France face à l’Ecosse. Et Didier Deschamps l’a annoncé lui-même en conférence de presse, « il ne bouleversera pas complètement son équipe, mais il y aura du changement dans son onze de départ. Par rapport à l’équipe alignée vendredi dernier aux Pays-Bas, où les Bleus se sont imposés (1-2), le sélectionneur devrait effectuer au moins quatre changements. » Le champion du monde 1998 veut retenir les erreurs de la défaite face à l’Allemagne (2-1) en septembre dernier : « Ma logique, c’est de répartir le temps de jeu, faire quelque chose de cohérent. Ce n’est pas en remettant la même équipe, en changeant toute l’équipe non plus parce qu’on a besoin de repères. » Ainsi, Benjamin Pavard et Eduardo Camavinga devraient en profiter pour obtenir du temps de jeu. De son côté, Antoine Griezmann pourrait enchaîner son 82e match d’affilée en Bleus, « alors qu’Olivier Giroud remplacerait Randal Kolo Muani. Kingsley Coman laisserait, lui, le côté droit à Ousmane Dembélé. » Concernant Kylian Mbappé, il va enchaîner avec une nouvelle titularisation. « Kylian va bien, est disponible, avec le sourire et en pleine forme », a précisé Didier Deschamps en conférence de presse d’avant-match.

