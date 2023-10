Revue de Presse PSG : EdF, Mbappé, Kolo Muani, Xavi Simons…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 13 octobre 2023. Plusieurs Parisiens titulaires pour Pays-Bas – France, l’avenir de Xavi Simons n’est pas encore tranché, la baisse de forme de Kylian Mbappé, la radioscopie des buts de Mbappé en équipe de France, une chance à saisir pour Randal Kolo Muani…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au match de qualifications à l’Euro 2024 entre les Pays-Bas et la France ce vendredi (20h45 sur TF1) à Amsterdam. En cas de succès, les Bleus pourront valider leur ticket pour la compétition l’été prochain. Et pour cette rencontre décisive, Didier Deschamps compte bien titulariser trois Parisiens : Lucas Hernandez, Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani. Gêné à une cuisse, Ousmane Dembélé n’a pas participé à tout l’entraînement de jeudi. Concernant Randal Kolo Muani, il sera attendu au tournant. « Les espaces que sont susceptibles de laisser les Néerlandais doivent lui profiter alors que ses performances en équipe de France sont inégales depuis la Coupe du monde au Qatar. » Avec un seul but marqué en 10 sélections, l’attaquant de 24 ans laisse toujours un goût d’inachevé. Et il doit profiter de cette rencontre à la Johan-Cruyff ArenA pour marquer des points face à la concurrence d’Olivier Giroud et Marcus Thuram.

Le quotidien sportif évoque aussi la méforme actuelle de Kylian Mbappé. Une nouvelle fois absent en conférence de presse d’avant-match, l’attaquant du PSG avait pourtant bien prévu de prendre la parole avant la rencontre. Mais le deuil qui a frappé son entourage ce mercredi ainsi que l’attente considérable entourant sa communication après son été mouvementé ont repoussé cet évènement. Depuis le 15 juin dernier, le champion du Monde 2018 ne s’est pas présenté devant les journalistes. « Au-delà de sa volonté de préparer le match plus tranquillement, après les émotions difficiles de mercredi, il craignait peut-être, aussi, de voir la conférence des Bleus vampirisée par les questions sur le PSG, voire sur d’autres sujets de société », rapporte L’E. De plus, l’attaquant parisien est sous pression ces dernières semaines en raison d’un manque d’efficacité (4 matches sans marquer) et des performances moins abouties. Mais la pression hors-terrain existe aussi. « Certaines personnes influentes autour de lui et au PSG aimeraient qu’il prenne la parole. Il faudra attendre encore un peu, sans doute. » Actuellement, le capitaine des Bleus a l’intention de se concentrer sur le terrain afin de retrouver son efficacité.

Enfin, L’Equipe évoque aussi l’importance prise par Xavi Simons dans la sélection des Pays-Bas. Prêté par le PSG au RB Leipzig cette saison, le milieu offensif de 20 ans a des nouvelles responsabilités sous les ordres de Ronald Koeman. « Pour beaucoup, il est celui qui va éclairer les Pays-Bas dans les années à venir, avec sans doute l’attaquant de Liverpool Cody Gakpo. » Complimenté par certaines légendes de la sélection, le natif d’Amsterdam attend encore son premier but avec les Pays-Bas et va disputer sa 8e sélection face à la France ce mercredi. Racheté par le PSG cet été contre 6M€, les dirigeants rouge & bleu avaient reçu deux grosses offres de Leipzig et Manchester United pour le vendre dès cet été. « Mais des clauses stipulaient que s’il était vendu avant une certaine date qui n’a pas encore été atteinte, c’est le PSV qui percevrait l’argent. Paris ne peut, a priori, pas le vendre l’été prochain, et des négociations auraient déjà eu lieu avec Leipzig pour le prêter une saison supplémentaire », conclut L’E.

XI probable des Pays-Bas : Verbruggen – Geertruida, Van Dijk (c), Aké – Dumfries, Reijnders, De Roon, Blind – Malen, Weghorst, Simons

: Verbruggen – Geertruida, Van Dijk (c), Aké – Dumfries, Reijnders, De Roon, Blind – Malen, Weghorst, XI probable de la France : Maignan – Clauss, Konaté, L.Hernandez, T.Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot – Coman, Kolo Muani, Mbappé (c)

De son côté, Le Parisien évoque le prochain objectif de Kylian Mbappé en équipe de France. En cas de but face aux Pays-Bas, l’attaquant du PSG (40 buts, 71 sélections) égalera le nombre de réalisations de la légende, Michel Platini (41 sélections, 72 sélections). Il trône actuellement à la 5e place des meilleurs buteurs de l’équipe de France derrière Michel Platini, Antoine Griezmann (44 buts), Thierry Henry (51) et Olivier Giroud (54). Et les Pays-Bas réussissent plutôt bien au champion du Monde avec 4 buts inscrits en 3 rencontres. Dans ses 40 buts chez les Bleus, un seul vient de l’extérieur de la surface de réparation, lors de la finale de la Coupe du monde 2018 face à la Croatie (4-2). Seulement 2 buts ont été inscrits de la tête (Kazakhstan et Australie). Pour le reste, 26 réalisations ont été marquées du pied droit, 4 du pied gauche et 1 de la cuisse. Il a également transformé 7 penalties en sélection (1 seul échec). « Il a eu plusieurs vies en bleu, jouant à trois devant (sur les deux côtés), à deux parfois quand Karim Benzema a été autorisé à revenir entre l’Euro 2021 et jusqu’à son forfait à Doha, dans à peu près tous les systèmes du 4-3-3 au 3-5-2 en passant par le 4-2-3-1. »

Mais l’attaquant des Bleus n’est jamais aussi fort qu’en partant de l’aile gauche. « La panoplie de Kylian Mbappé demeure vaste et variée, toujours à même de surprendre les défenseurs et les gardiens adverses alors que plus aucune équipe au monde n’ignore son potentiel. » Pour cela, il peut compter sur Antoine Griezmann, son meilleur passeur à ce jour (5 offrandes), et Théo Hernandez (3), ce qui peut expliquer le maintien du joueur de l’AC Milan au poste de latéral gauche. Dans son style de but, deux signatures se détachent : « le but après une passe dans l’espace, souvent dans le dos de la défense. C’est arrivé 9 fois. Et l’exploit individuel. À 8 reprises, il a pris le ballon, amorcé un mouvement qu’il a conclu lui-même. »

