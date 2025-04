Revue de presse PSG : Fabian Ruiz, Marcus Rashford….

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 14 avril 2025. Fabian Ruiz devenu un modèle du jeu de position, Marcus Rashford et le PSG, l’histoire d’un rendez-vous manqué…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Fabian Ruiz. « Pour comprendre les particularités du jeu de Fabian Ruiz, il faut revenir quinze ans en arrière. À 14 ans, l’Espagnol, alors au Betis Séville, était encore un « petit » milieu de terrain, frêle. En quelques mois, son profil évolue complètement. Le jeune homme passe de 1,60 m à presque 1,89 m, sa taille actuelle, et doit alors apprendre à dompter ce nouveau physique », indique le quotidien sportif. Le numéro 8 du PSG doit faire face à des problèmes inédits : sa motricité, sa musculature, la coordination de ses jambes et de ses pieds… Une situation qui va pousser le joueur à travailler d’autres points forts, à développer son intelligence de jeu et une science du placement qui est devenue l’une de ses plus grandes forces, avance L’Equipe. « La formation espagnole et ses concepts de possession, de position, de vision et de compréhension ont aidé Ruiz (29 ans) à aller chercher d’autres atouts. Il s’est mis à enrichir son intelligence de jeu en cherchant à effectuer le bon déplacement, soit pour se retrouver libre, soit pour permettre à un coéquipier d’avoir de l’espace. » s’est adapté à son environnement en se positionnant dans des zones où il évite les adversaires et les duels. Il cherche toujours à avoir cet avantage de la position : jamais près de son vis-à-vis, pour se donner du temps et ne pas se faire attraper. Sa capacité à répéter les efforts en a fait un joueur clé du système de Luis Enrique, souligne le quotidien sportif. Longtemps, au PSG, l’importance de Ruiz a été sous-estimée dans les analyses d’après-match, en raison d’une vision erronée de son jeu. Il n’est pas le joueur dont les qualités sautent aux yeux. Il arrive même qu’il soit plutôt discret sur le terrain, conclut L’Equipe.

A voir aussi : Fabian Ruiz sur Luis Enrique : « C’est notre leader, celui qui a fait grandir l’équipe »

De son côté, Le Parisien évoque Marcus Rashford. Actuel joueur d’Aston Villa, l’international anglais aurait pu jouer ce quart de finale retour de la Ligue des champions avec le maillot du PSG, lui qui était visé par le club de la capitale durant le mercato estival 2022. « Marcus Rashford ne viendra plus au PSG. Du moins tant que Luis Enrique en est l’entraîneur, ce qui est bien parti, au moins jusqu’en 2027. Et dans deux ans, Paris ne s’intéressera sans doute plus à l’attaquant d’Aston Villa. Cet hiver, par exemple, quand Luis Campos sondait le marché après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia pour 70 millions d’euros à Naples et prêté deux membres du secteur offensif, Randal Kolo Muani (Juventus) et Marco Asensio (Aston Villa), le nom de l’Anglais n’a jamais figuré sur les tablettes du conseiller sportif ou de ses équipes », avance le quotidien francilien. Au PSG, le dossier est refermé depuis longtemps, assure Le Parisien. À la fin de la saison 2021-2022, Leonardo reçoit l’ordre de l’actionnaire, le Qatar, de se séparer de Neymar, pour faire encore plus place nette à Kylian Mbappé. Marcus Rashford est séduit par les premières tractations avec le dirigeant brésilien et une future probable association avec Kylian Mbappé. Mais durant l’été 2022, Leonardo est remplacé par Luis Campos. Ce dernier ne reprend pas le dossier. « Méfiant à l’endroit du Portugais, Nasser al-Khelaïfi monte un attelage baroque : Luis Campos s’occupe des achats pour renforcer l’équipe et Antero Henrique, ancien directeur sportif du club (2017-2019), prédécesseur de Leonardo, se voit chargé des ventes alors que le nombre d’indésirables dépasse la dizaine. Évidemment, rien ne se passe comme prévu et les deux Portugais s’écharpent durant le mercato, Henrique se sentant légitime à s’immiscer dans chaque cas. Il relance — ou continue d’œuvrer — Marcus Rashford, dont il est très proche de l’entourage. Et diffuse l’idée au sein du club que le natif de Manchester va signer à Paris. » Le nom de Marcus Rashford continue d’alimenter la chronique du mercato parisien. Il ne viendra pas, victime de l’entrée de l’agent Pini Zahavi dans la danse, semant la zizanie. Luis Campos, de son côté, ne souhaite pas le recruter et siffle la fin du bal, en s’opposant férocement à sa signature, conclut Le Parisien.

L’Equipe propose les compositions probables du PSG et d’Aston Villa pour le quart de finale retour de la Ligue des champions demain soir (21 heures, Canal Plus Foot) avec une incertitude sur le côté droit de l’attaque des Rouge & Bleu entre Bradley Barcola et Désiré Doué.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Vitinha, Neves, Ruiz – Barcola (ou Doué), Dembélé Kvaratskhelia.

selon L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Vitinha, Neves, Ruiz – Barcola (ou Doué), Dembélé Kvaratskhelia. Le XI probable d’Aston Villa selon L’Equipe : Martinez – Cash, Konsa, Torres, Digne – Kamara, Tielemans -Rogers, McGinn (cap.), Rashford – Watkins