AVFC / PSG – Deux changements dans le onze parisien ?

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Aston Villa en quart de finale retour. Pour terminer le travail, Luis Enrique devrait aligner une équipe proche de celle alignée sur la pelouse du Parc des Princes.

Mercredi soir, le PSG s’est imposé contre Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions (3-1) et a pris une option pour la qualification pour les demi-finales de la compétition. Il voudra la valider sur la pelouse de Villa Park mardi soir. Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur un groupe au complet. Touché à la cheville gauche avec la Corée du Sud lors de la trêve internationale, Lee Kang-in avait fait son retour dans le groupe lors de la manche aller, alors que Marquinhos a purgé sa suspension.

Barcola préféré à Doué ?

Le capitaine du PSG devrait retrouver sa place de titulaire en charnière centrale aux côtés de Willian Pacho. Gianluigi Donnarumma garderait les buts parisiens alors que Nuno Mendes et Achraf Hakimi occuperait les couloirs. Au milieu, pas de changement avec le trio Fabian Ruiz-Vitinha-Joao Neves, selon Le Parisien. Pour l’attaque, deux joueurs sont assurés de débuter, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Pour le troisième spot, Bradley Barcola partirait avec un avantage sur Désiré Doué, malgré la forme étincelante de celui qui vient d’être élu meilleur joueur du mois de mars en Ligue 1. Le Parisien explique qu’Aston Villa, qui a deux buts de retard, va devoir se découvrir et donc laisser des espaces. Le profil de Bradley Barcola serait adéquat pour ce genre de match. « Dans l’effectif parisien, Bradley Barcola est l’un de ceux qui prend le mieux la profondeur, établissant des écarts énormes avec ses adversaires grâce à une pointe de vitesse au-dessus de la moyenne et une conduite de balle précieuse », conclut Le Parisien.