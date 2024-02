Revue de Presse PSG : FC Nantes, Mbappé, Lee, nouvelle ère…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 17 février 2024. Le match face au FC Nantes, Nasser al-Khelaïfi veut rendre un bel hommage à Mbappé, le vestiaire parisien a appris le départ de l’attaquant, le début d’une nouvelle ère pour les Rouge & Bleu, Lee Kang-In apte face aux Nantais…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre l’une de ses Unes du jour à Kylian Mbappé. Après avoir informé son président de son départ à l’issue de la saison, le numéro 7 parisien retrouve désormais son quotidien avec le club de la capitale. Et dès ce samedi (21h sur Canal Plus Foot), le leader du championnat affronte le FC Nantes à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Invité à s’exprimer au sujet du futur départ de son joueur en conférence de presse, le coach Luis Enrique a botté en touche : « Jusqu’à ce que les parties impliquées se prononcent, je ne vais rien dire. Ni Kylian ni personne du club ne s’est exprimé publiquement. Quand les parties impliquées parleront, car c’est à elles de le faire, je donnerai mon avis en tant qu’entraîneur. » Les différentes parties impliquées doivent trouver un accord qui les arrange l’une et l’autre sur le plan financier (le joueur devrait abandonner 100 à 150M€ de différentes primes) autant que sur celui de l’image, avance L’E.

Hier, l’attaquant de 25 ans a pris la parole devant ses coéquipiers avant la séance du jour pour leur confirmer qu’il quittait le club à la fin de l’exercice 2023-2024. « Ces dernières semaines, le Bondynois était régulièrement questionné par ses pairs sur les articles qui l’envoyaient au Real Madrid. À l’exception des rares dans la confidence, il faisait toujours la même réponse, assurant qu’il n’y avait rien de vrai. » À ce jour, il n’y a toujours pas d’accord avec le club merengue. Certains de ses coéquipiers lui ont souhaité bonne chance pour sa future aventure et d’autres l’ont chambré. Nasser al-Khelaïfi s’attendait à une telle décision même s’il espérait encore obtenir une prolongation de l’international français. « Le patron du PSG a déjà fait passer le message en interne qu’il faudra préparer un hommage somptueux pour les adieux du meilleur buteur de l’histoire du club, à la fin de la saison », rapporte L’E. Concernant Kylian Mbappé, il a tenu un discours rassurant auprès de son président et ses partenaires et a assuré qu’il sera impliqué jusqu’à la fin.

Le quotidiens sportif écrit aussi sur le match de ce soir face aux Nantais. Et pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur Lee Kang-In. L’international sud-coréen effectuera son retour avec les Rouge & Bleu plus d’un mois et demi après sa dernière apparition (contre Toulouse, le 3 janvier). Le milieu offensif pourrait profiter d’un turn-over pour avoir du temps de jeu, voire commencer la rencontre, précise L’E. Concernant Nuno Mendes, il ne retrouvera pas encore la compétition. L’international portugais a repris les entraînements collectifs mais manque encore de rythme. À Nantes, certains remplaçants du match face à la Real Sociedad peuvent espérer débuter la rencontre comme Lucas Hernandez, Marco Asensio ou encore Randal Kolo Muani.

De son côté, Le Parisien évoque aussi Kylian Mbappé. Et la tournée d’adieu du Français débute ce samedi soir à la Beaujoire. Après avoir fêté sa première titularisation en professionnel à Nantes le 28 février 2016, « les 35.000 spectateurs présents au stade ce soir auront le temps de prendre conscience qu’un génie français va jouer l’une de ses ultimes partitions sur la scène hexagonale. Ils auront tout le loisir d’apprécier, de savourer cette dernière danse dans leur stade. » Les supporters adverses pourraient lui réserver un bel accueil digne de sa trace laissée dans le championnat français, même s’il évolue dans le camp d’en face et dans un club loin de faire l’unanimité en France. « Alors, comme toute rock star qui se respecte, c’est une tournée d’adieu qui l’attend afin de jouer ses plus beaux classiques et dire au dernier au revoir à son public, qu’il ne retrouvera que de manière épisodique en tant que capitaine de l’équipe de France, lors des dix prochaines années. » D’autres terrains seront plus hostiles comme le Vélodrome tandis que le déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco le 1er mars prochain aura une saveur particulière. Après cela, le chemin de l’international français l’emmènera à Montpellier, Lorient, Nice et Metz, le 18 mai, où il aura à coeur de conclure en beauté avec un septième titre de champion de France et un sixième trophée de meilleur buteur de L1. « Son aventure française touchera alors à son crépuscule. C’est dans trois mois, mais c’est déjà demain. Alors profitons et savourons ces derniers week-ends de la vie avec Kylian Mbappé », conclut LP.

Le quotidien francilien revient également sur la réaction du vestiaire suite au discours de Kylian Mbappé ce vendredi. S’il n’a pas dévoilé sa future destination, l’annonce de son départ n’a surpris personne. Le numéro 7 parisien a incité ses coéquipiers à rester concentrés sur les objectifs de la saison. Au sein du club, on reste extrêmement calme car on se prépare depuis longtemps à cet épilogue. « Depuis plusieurs semaines, les hautes sphères du club, Nasser Al-Khelaïfi en tête, s’étaient fait une raison. » Un seul partenaire avait été mis dans la confidence, Ousmane Dembélé, qui est très proche de Kylian Mbappé. La plupart des joueurs ont appris la nouvelle officiellement jeudi soir lorsque l’information a fuité et personne n’a été surpris. L’épisode de sa lettre l’été dernier, sa place dans le loft ainsi que son discours tenu en janvier pour évoquer un accord avec le club en cas de départ étaient de nombreux indices qui faisaient deviner la tournure des évènements. Un autre élément est venu accentuer ce doute, la présence de nombreuses caméras autour du joueur depuis de longs mois qui suivent les faits et gestes du champion du Monde 2018. « Comme si le capitaine des Bleus mettait en scène sa sortie façon dernière danse. Ces doutes qui existent depuis de longs mois aussi bien chez les joueurs que dans le staff ont fini par être confirmés définitivement vendredi matin. »

Si Kylian Mbappé n’a pas évoqué son point d’atterrissage pour le prochain mercato, dans les vestiaires du PSG et du Real Madrid, l’ambiance est claire : le joueur rejoindra le Real Madrid cet été ! 👀



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/nC3qQpBX8J — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 16, 2024

Enfin, Le Parisien fait un focus sur l’après Mbappé, qui marquera le début d’une nouvelle ère pour le PSG. La première question à se poser est comment remplacer un joueur qui pèse autant en terme de statistiques (243 buts et 105 passes décisives en 290 matchs toutes compétitions confondues). Le club parisien préfèrera remplacer son meilleur buteur par plusieurs signatures d’envergure. Et plusieurs noms sont sortis comme Victor Osimhen (Naples), Rafael Leão (AC Milan) et Mohamed Salah (Liverpool). « Mais Paris insiste aussi et surtout sur le fait de bâtir son projet autour d’une jeunesse dorée qu’il a déjà entre ses mains », précise LP. L’enjeu sera aussi la prolongation de Warren Zaïre-Emery, le développement de Bradley Barcola et la gestion du dossier de Xavi Simons. Depuis l’été dernier, le projet parisien a pris un nouveau tournant en mettant fin à l’individualisme et en prônant un collectif. « Cette formule, aujourd’hui, pourra aussi être interprétée comme la fin des dépenses démesurées. »

Le départ de Kylian Mbappé va grandement alléger les finances du club. En deux ans, le club de la capitale a réussi à se séparer des joueurs aux gros émoluments comme Lionel Messi, Neymar Jr, Sergio Ramos, Marco Verratti, Leandro Paredes, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum et Mauro Icardi. « Le départ de Kylian Mbappé, souffle-t-on autour de la Factory, fera économiser à Paris plus de 200 millions d’euros », rapporte le quotidien francilien. Mais quid des rentrées d’argent ? Le club parisien va perdre sa plus grande star, celle qui incarnait le projet. Le board parisien est plutôt confiant pour l’avenir. « Lorsque l’on évoque la possibilité d’un futur sans sa star, les têtes pensantes du PSG assurent avoir bâti des fondations suffisamment solides pour l’aborder sereinement. » Cependant, les sponsors aiment les stars et représentent une belle partie (400M€) du revenu marketing du club à l’année et ont été renouvelés en partie cette saison. Mais, « le club n’anticipe pas pour l’instant une chute des revenus à ce niveau. » Il faudra aussi faire attention aux départs cumulés de Messi, Neymar et Mbappé, qui représentent à eux trois des centaines de millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.