Revue de Presse PSG : Mbappé, Camavinga, Donnarumma, Verratti…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 19 juin 2021 et bien évidemment ce qui fait la Une de toute la presse sportive française, c’est deuxième match de l’équipe de France à l’Euro face à la Hongrie (15h00).

Le Parisien fait un zoom sur le trio offensif des Bleus en titrant que c’est désormais à eux “de marquer (aussi) les esprits” avec la “promesse du feu” qui “doit se convertir en incendie”. Le quotidien conseille à Kylian Mbappé de “partir de moins loin” puisqu’il va retrouver une configuration comme en Ligue 1 “en plus dur”. S’il arrive à exploiter le maximum de son potentiel avec les défenses qui laissent des espaces dans leur dos, le numéro 7 du PSG est plus en difficulté face à des bloc très regroupés “avec une prise à deux” sur lui. Celui-ci “s’entête dans la prise de risque individuelle”. Si les Bleus ont laissé le ballon et procédé en contre face aux Allemands, ils auront davantage le contrôle du ballon contre les Hongrois. “Heureux comme jamais de pouvoir se frotter au combat international avec Karim Benzema”, l’attaquant de 22 ans rêve d’inscrire le premier but de sa carrière à l’Euro.

11 de l’équipe de France : Lloris – Pavard, Kimpembe, Varane, Hernandez – Ngolo, Pogba, Rabiot – Griezmann, Benzema, Mbappé

L’Équipe parle d’un “samedi au soleil” et estime que la triplette Benzema – Griezmann – Mbappé est dangereuse “à partir de presque rien”. S’ils n’ont pas encore marqué, la force des offensifs c’est qu’ils déposent “leur égo”, du moins “leur égoïsme” en entrant sur la pelouse.

Le quotidien sportif analyse les échanges entre les trois attaquants, et constate que Kylian Mbappé essaye de trouver davantage Benzema (8 passes échangées en moyenne) qu’avec Giroud (1 passe échangée). L’inverse est tout aussi vrai.

Dans une longue interview croisée avec Bixente Lizarazu, Lucas Hernandez est revenu sur sa performance face au PSG cette saison en Ligue des Champions : “Est-ce ma performance la plus aboutie avec le Bayern ? Oui, quoique… Je ne pense pas puisqu’on ne s’est pas qualifiés. (…) Mais c’est vrai que je me suis vraiment bien senti sur ce match.”

À un peu plus de 24 heures du troisième et dernier match de l’Italie dans cette phase de poules face au Pays de Galles, le journal s’interroge si “c’est l’heure de Verratti” ? Déjà qualifiée, la Squadra Azzura va “procéder à plusieurs changements dans son onze” dont la titularisation de Marco Verratti. Le “petit hibou” pourrait retrouver les terrains pour la première fois depuis le 7 mai dernier et ce match contre les Gallois ressemblent à un bon test pour son genou.

Par ailleurs L’Équipe précise que Gianluca Donnarumma au PSG “c’est fait… Enfin presque”. Il ne reste qu’au portier italien de passer sa visite médicale qui devrait être effective ce lundi. Le journal évoque aussi la situation d’Edouardo Camavinga du côté du Stade Rennais qui souhaite être transféré. Le joueur a l’espoir de rejoindre le PSG. Paris reste intéressé, mais dans une certaine mesure financière suite à l’arrivée de Georginio Wijnaldum.