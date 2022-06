Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 3 juin 2022. Les Bleus vont rencontrer le Danemark ce soir au Stade de France (21h00), le système de l’équipe de France autour de Kylian Mbappé, Guy Stéphan parle du numéro 7 parisien, la grosse performance de Neymar avec le Brésil…

Le journal L’Equipe se projette sur la rencontre de ce soir des Bleus face au Danemark et explique que le groupe est redevenu un collectif “assez passionnant” sur la base d’un 3-4-3 qui “ouvre des horizons dont certains aspects sont encore mal connus” avec un “duo offensif rare qui associe un (quasi) Ballon d’Or et l’autre meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé. Le joueur parisien va donc être associé à Benzema pour la première fois depuis l’annonce du numéro 7 Rouge & Bleu de prolonger dans la capitale. Pour le quotidien, ce duo représente comme quelque chose “d’immuable, une attraction mutuelle, cette complémentarité fascinante, et de la complicité liée à leur rêve initial de se retrouver au Real. Ils ne joueront ensemble qu’en bleu, et on leur souhaite d’en profiter, comme nous avons bien l’intention, tous, de le faire.”

L’équipe de France, désormais en 3-4-3, veut surtout mettre dans les meilleures conditions la ligne d’attaque comme l’explique un membre du staff de Didier Deschamps au quotidien sportif : « On souhaite mettre notre trio dans les meilleures conditions ». On parle donc d’un trio Mbappé-Benzema-Griezmann qui a “trouvé de réels repères (surtout pour les deux premiers).” Un potentiel changement de système pousserait l’un des trois à s’exiler et il s’agirait d’Antoine Griezmann.

Le XI des Bleus face au Danemark selon L’Equipe : Lloris – L. Hernandez, Varane, Kounde – T. Hernandez, Tchouameni, Kante, Coman – Mbappé, Griezmann, Benzema

Le Brésil s’est imposé face à la Corée du Sud ce jeudi en amical, à Séoul (5-1) et avec “une grosse prestation de Neymar”, qui aura été double buteur sur penalty. Alors qu’il était touché au pied, la veille à l’entraînement, le numéro 10 Parisien a inscrit ses 72° et 73e buts en 118 sélections, et se rapproche à quatre buts du record de Pelé. L’attaquant de 30 ans a été ovationné par le public au moment de son remplacement (78º) rapporte L’Equipe.

Le Parisien a longuement interrogé Guy Stephan sur Kylian Mbappé pour revenir sur ses caractéristiques. Selon ce dernier, “C’est un joueur hors norme. Par ses chiffres, déjà. Meilleur buteur, meilleur passeur de la Ligue l, deuxième meilleur passeur des cinq grands championnats européens derrière Thomas Müller en Allemagne. Il marque du pied droit, du pied gauche, de la tête, de l’extérieur de la surface de réparation et de l’intérieur. Il marque en une touche, en deux touches, en plusieurs touches après une série de dribbles.” L’adjoint de Didier Deschamps rajoute “qu’il n’y a pas beaucoup de joueurs qui utilisent toutes les surfaces de contact du pied. Il utilise l’intérieur, l’extérieur, le talon et beaucoup la semelle. Souvent, un joueur contrôle de l’intérieur ou de l’extérieur. Lui souvent avec la semelle, un peu comme ceux qui évoluent en futsal. Sur les 49 buts inscrits toutes compétitions confondues cette saison, il en a mis 37 du droit, 9 du gauche et 3 de la tête. Il peut marquer sur attaque placée comme sur attaque rapide. Ce n’est donc pas simplement un joueur de verticalité et de transition. Il peut marquer face à une équipe organisée en bloc bas. Quand on additionne tout, on arrive à un attaquant hors norme. Il a 23 ans, il a déjà gagné une Coupe du monde. En 2018, il était déjà très fort. Il est devenu encore plus fort.”

Le pied droit du numéro 7 Rouge & Bleu est jugé “comme une main.” L’indice de Mbappé en terme d’expected goals “se situe autour de 0,4, ce qui est exceptionnel. En plus de son aisance technique, il possède une adresse diabolique. Il marque dans des angles difficiles. Et il utilise soit la fermeture, soit l’ouverture du pied pour marquer. Il a les deux.”

Enfin Guy Stéphan juge la marge de progression du jeune international français et estime qu’il était “déjà fort en 2018. Il avait 19 ans et demi, et il était champion du monde. Il est devenu encore plus fort. Sa marge de progression est difficilement quantifiable. Il a été très régulier cette saison et a souvent tutoyé la perfection. Son défi, ce sera d’être capable de garder la même régularité au sommet. Mais il est armé pour.”

Le XI de l’équipe de France pour affronter le Danemark selon Le Parisien : Lloris – L. Hernandez, Varane, Kounde – T. Hernandez, Tchouameni, Kante, Coman – Mbappé, Griezmann, Benzema