Revue de Presse PSG : Gérard Prêcheur, Milan Skriniar

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 14 mars 2023. Le PSG qui ouvre la porte à la FFF au sujet de Gérard Prêcheur, Milan Skriniar qui joue à cache-cache depuis qu’il a choisi de rejoindre le PSG.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la succession de Corinne Diacre. Un peu avant l’annonce de son départ, le nom de Gérard Prêcheur – actuel entraîneur des Féminines du PSG – a été avancé. L’intéressé n’a pas caché son intérêt pour le poste. Le quotidien francilien indique que pour Prêcheur, prendre la tête de l’équipe de France Féminine serait un aboutissement pour sa carrière. « Il fait partie des favoris dans l’esprit du groupe de travail de la FFF (Jean-Michel Aulas, Marc Keller, Laura Georges et Aline Riera), chargé de nommer le ou la remplaçante de Corinne Diacre. » Outre l’entraîneur du PSG, Éric Blahic, ancien adjoint de Diacre, Sonia Bompastor (OL) et Sonia Haziraj, ancienne coach de l’équipe de France des U19 sont aussi des candidats au poste. Si la FFF approche officiellement le PSG, ce qui n’est pas cas actuellement comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur Canal Supporters, les dirigeants parisiens ne fermeraient pas la porte à un départ de son coach depuis l’été dernier. « Le PSG sait ce que représente l’équipe de France aux yeux de Gérard Prêcheur. » En cas de départ, un remplaçant serait tout désigné, son fils Jocelyn. Adjoint chez les Féminines, il possède les diplômes nécessaires pour occuper le poste de coach principal et il est apprécié de l’effectif parisien, comme de la direction, conclut Le Parisien.

De son côté, l’Equipe évoque le cas de Milan Skriniar. En fin de contrat avec l’Inter Milan le 30 juin prochain, il a décidé de ne pas prolonger son contrat et de signer libre au PSG l’été prochain. Depuis l’annonce de ce transfert officieux, on ne l’a pas beaucoup vu sur le terrain. Comme le rapporte le quotidien sportif, il n’a joué que trois matches depuis la fin du mercato hivernal. Le derby contre le Milan le 5 février, contre la Sampdoria le 13 février et le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre Porto (22 février). « Sans lui, l’Inter a perdu en solidité défensive » estime l’Equipe. Au moment de divulguer sa liste, dans laquelle Milan Skriniar figure, Francesco Calzona, le sélectionneur de la Slovaquie, a expliqué que son défenseur central souffrait du dos. Pour le match de ce soir contre Porto, Simone Inzaghi ne devrait pas prendre de risque. Sa présence apparaît « fondamentale pour conserver l’avantage pris à l’aller (victoire 1-0, ndlr), or il démarrera au mieux sur le banc« , indique le quotidien sportif. En six ans à l’Inter, il ne s’était jamais encore blessé. Il avait manqué trois matches en 2020 en raison d’un test positif au Covid-19.