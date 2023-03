De la concurrence pour le PSG dans le dossier Osimhen

Le PSG va chercher à se renforcer lors du mercato estival afin d’être plus compétitif sur la scène européenne. Pour son attaque, le club de la capitale penserait à Victor Osimhen.

Victor Osimhen réalise une très belle saison sous le maillot de Naples. L’ancien lillois, en 27 matches toutes compétitions confondues, a marqué 21 buts (dont 19 en Serie A, meilleur buteur) et délivré cinq passes décisives. Des performances qui attisent les convoitises des plus grands clubs européens. Le PSG serait intéressé par une possible arrivée de l’international nigérian mais il n’est pas le seul sur le dossier.

Naples en demande 100 millions d’euros

Selon les informations du journaliste de Sky Sport Deutschland, Florian Plettenberg, outre le PSG, Manchester City, Chelsea et Manchester United seraient intéressés par Victor Osimhen. Même s’il possède déjà Erling Haaland et Julian Alvarez, Manchester City voudrait encore se renforcer au poste d’attaquant. Un temps annoncé intéressé, le Bayern Munich ne serait pas sur ce dossier assure le journaliste. Pour laisser filer son joueur, l’actuel leader de Serie A demanderait pas moins de 100 millions d’euros.