Revue de presse PSG : Gianluigi Donnarumma, Marquinhos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 14 avril 2024. Gianluigi Donnarumma doit se rattraper après sa mauvaise prestation à l’aller, Marquinhos vu par son frère Luan…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait un focus sur Gianluigi Donnarumma, apparu en difficulté lors du quart de finale aller de la Ligue des champions perdu par le PSG contre le FC Barcelone mercredi dernier (2-3). « Fautif directement ou indirectement sur les trois buts encaissés, il sera très observé dans deux jours au Stade olympique Lluís Companys de Montjuïc. » Le quotidien sportif estime que l’international italien vivait jusqu’à mercredi l’une des meilleures saisons de sa carrière. Mais cette soirée a relancé tous les doutes. « Avec une question : a-t-il réellement progressé depuis son arrivée ? Les deux derniers staffs, sous Mauricio Pochettino et Christophe Galtier, avaient cherché des solutions pour combler ses défauts. » Dans son entourage, on tente depuis mercredi de désamorcer toute idée de fébrilité, avance l’Equipe. On assure aussi que le numéro 99 du PSG a la force mentale de passer outre cette rencontre pour sortir une grosse prestation en Catalogne. Le quotidien sportif indique que les statistiques montrent qu’il y a un Gianluigi Donnarumma en Ligue 1 et un autre en Ligue des champions. « Son pourcentage d’arrêt y est plus faible (81,63 % en France contre 71,43 % en Europe), ses « buts évités » (la différence entre les expected goals et les buts réellement concédés) sont largement positifs en L1 (11,11) et pas en LDC (-0,01) et il y utilise beaucoup plus un jeu long que Luis Enrique n’apprécie pas (28,3 % de ses ballons contre 16,7 %). » L’Equipe explique que Borja Alvarez, l’entraîneur actuel des gardiens du PSG, tente depuis le début de la saison de lui apprendre une nouvelle approche du poste. « Ciblé par les Barcelonais sur corner, Donnarumma le sera encore au match retour. Cette fois-ci, il sera prévenu », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien propose une interview de Luan Aoas Correa, frère ainé de Marquinhos. Ce dernier a évoqué le portrait du capitaine du PSG, devenu mercredi soir, le joueur le plus capé de l’histoire du club de la capitale (436 matches). Il a d’abord évoqué la plus grande qualité du numéro 5 parisien. « Son humilité ! Marqui est un gars qui pense aux autres, qui veut le bien de tous, qui ne se croit au-dessus de personne… Je n’ai jamais entendu personne du métier dire du mal de lui. Comme tout le monde, il peut lui arriver d’être moins bon ou de passer à côté d’un match, mais en tant qu’homme, il n’y a aucun doute sur le fait que c’est un super-mec ! Sa plus grande force ? Je crois que c’est sa sérénité. Il est toujours concentré, que ce soit pendant un match ou quand on s’affronte aux jeux vidéo, il est toujours 100 % concentré sur la victoire, car il veut toujours être le meilleur. » Luan a également dévoilé le plus grand rêve de son petit frère. « Là-dessus, il n’y a aucun doute : à 200 % gagner la Ligue des champions avec le PSG ! Soulever la coupe, en tant que capitaine, c’est son plus grand rêve en club. Et bien sûr, gagner la Coupe du monde avec la sélection. Peut-être que 2024 et 2026 seront ses années (rires) ! Son pire cauchemar ? Ne jamais gagner la Ligue des champions avec Paris ! » Il a enfin évoqué la plus belle réussite de l’international brésilien. « Avoir réussi à devenir un top player, capitaine du PSG et parfois de la sélection ! J’en rêvais, Marqui l’a fait ! Depuis qu’il a commencé le foot à 7 ans, il rêve de ça. Mais moi, c’est autour de ses 15 ans que j’ai commencé à me dire : Oh lui, il va être pas mal ! (Rires.)«