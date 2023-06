Revue de Presse PSG : Hernandez, calendrier L1, Enrique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 30 juin 2023. L’arrivée imminente de Lucas Hernandez, le calendrier de Ligue 1 qui propose un début costaud au PSG, Luis Enrique en visite à Poissy…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur Lucas Hernandez et sa future arrivée au PSG. Le quotidien sportif indique que cette arrivée n’est plus qu’une question d’heures. L’international français doit passer sa visite médicale ce vendredi avant de parapher son contrat. S’il n’y a pas de contre-ordre, il signera un contrat de trois ans ou cinq ans selon les sources avance l’Equipe. « À l’heure où nous écrivions ces lignes, la durée de son bail n’avait pas encore été confirmée officiellement et ne devrait pas l’être avant la semaine prochaine. » Le quotidien sportif explique que la piste Lucas Hernandez datait d’un certain temps et qu’un accord de principe avait été trouvé depuis plusieurs semaines entre les deux parties. Mais le PSG devait s’entendre avec le Bayern Munich.

« Nasser al-Khelaïfi a ainsi invité son homologue munichois, Jan-Christian Dreesen, à Roland-Garros. […]Les deux dirigeants ont profité de la discrétion du tournoi de la porte d’Auteuil, où al-Khelaïfi possède une loge, pour évoquer le cas de l’ancien coach du Bayern Julian Nagelsmann, que le PSG a pisté un temps avant de se rabattre sur Luis Enrique, et du défenseur central. » Pour laisser filer son défenseur, le club allemand demandait 50 millions d’euros. Le quotidien sportif explique que, de sources allemandes, le PSG et le Bayern sont tombés d’accord sur une indemnité comprise entre 40 et 45 M€ hors bonus qui pourrait rapporter jusqu’à 50 M€ aux Bavarois. « En raison de sa grave blessure et de sa longue absence, son état de santé suscite quelques interrogations. » Mais pas chez Luis Campos, assure l’Equipe. Le conseiller sportif est à l’origine de son recrutement. Pour le Portugais, l’ancien de l’Atlético de Madrid devrait évoluer dans une défense à trois et dépanner, quand ce sera nécessaire, au poste de latéral gauche. « Mais l’arrivée de Luis Enrique, connu pour être adepte de la défense à 4, risque de bouleverser ces plans ou tout au moins de jeter un voile dessus. » L’Equipe conclut en expliquant que le coach espagnol a validé cette piste.

Le quotidien sportif revient sur les quatre ans du futur défenseur du PSG au sein du Bayern Munich. Un passage qui a été marqué par beaucoup de titres mais également un lot important de blessures. En quatre saisons au sein du club allemand, il aura joué 107 matches. C’est 55 de moins que Benjamin Pavard indique l’Equipe. La publication se demande quel joueur va se présenter à la reprise du PSG. « La plupart des médecins du sport que nous avons pu consulter ont pris des pincettes. Pour eux, si l’opération est presque à coup sûr garante du rétablissement du joueur, éloignant même souvent la récidive, l’évolution reste individuelle. » L’Equipe explique que, de ce que l’on sait, il a fait les choses dans l’ordre sans se précipiter : reprise de la course le 10 mars, du jeu avec ballon le 10 avril et il a effectué son premier entraînement collectif le 23 mai dernier.

Dans son édition du jour, Le Parisien parle également de Lucas Hernandez. Sauf retournement de situation, il sera un renfort du PSG pour la saison prochaine. Le quotidien francilien explique que selon ses informations, l’international français a été autorisé par le Bayern Munich à se rendre à Paris jeudi. Il doit passer sa visite médicale sur deux jours. Une première a eu lieu hier et l’autre se déroulera aujourd’hui. Si tout va bien lors de cette dernière, il signera dans la foulée son contrat de trois ans avec le PSG. Comme expliqué par l’Equipe, le PSG et le joueur avaient trouvé un accord depuis plusieurs semaines mais il restait à s’entendre avec le Bayern. Le quotidien régional explique que ce transfert devrait s’élever à 40 millions d’euros hors bonus. « En interne, on se réjouit d’avoir su convaincre un joueur de ce calibre qui, même s’il a connu plusieurs blessures importantes, s’apparente à un renfort d’envergure. » Le Parisien confirme aussi que Luis Enrique a validé cette piste.

L’Equipe revient aussi sur les deux jours passés à Paris par Luis Enrique, qui sera – sauf retournement de situation – le futur entraîneur du PSG. Lors de son passage en France, il a été visité le nouveau centre d’entraînement ultra-moderne des Rouge & Bleu à Poissy. Il devrait y retrouver ses joueurs le 10 juillet, sauf changement, date de la reprise de l’entraînement. Lors de son passage à Paris, il en a profité pour échanger avec la direction du club et se faire une idée plus précise de ce qui va l’attendre dans les prochaines semaines. En ce qui concerne Christophe Galtier, il n’y a pas eu d’avancée notable hier dans le dossier de la résiliation de son contrat conclut le quotidien sportif.

Hier après-midi, le calendrier de la saison 2023-2024 de Ligue 1 a été dévoilé. Et pour le PSG, cela va démarrer fort. Le Parisien explique que lors de cet exercice, le club de la capitale « n’aura pas vraiment droit à un tour de chauffe pour se roder. » Il débute par la réception de Lorient le week-end du 12 août, équipe qui s’était imposée sur la pelouse du Parc des Princes le 30 avril (1-3). Il enchaînera avec un déplacement à Toulouse avant la réception de son dauphin de la saison dernière, Lens. « Le PSG se devra d’être prêt assez tôt alors que ses Internationaux, comme Kylian Mbappé, ne reprendront pas le chemin de l’entraînement avant le 17 juillet, sauf changement de dernière minute. » Le mois de septembre s’annonce chargé en chocs avec le déplacement à Lyon le 3, la réception de Nice le 17 et le Classico le 24. Entre ces deux rencontres, le club de la capitale fera son entrée en lice en Ligue des Champions. Pour affronter les promus, il faudra attendre le mois de décembre avec Le Havre (le 3) et Metz (le 20). Comme la saison dernière, il débutera 2024 avec un déplacement à Lens le 14 janvier.