Christophe Galtier est encore officiellement l’entraîneur du PSG même si ce dernier ne le sera plus dans les jours qui viennent. Il faudra encore un peu de patience pour la nomination de Luis Enrique.

Après la pire saison du PSG sous l’ère QSI, les dirigeants parisiens ont décidé de changer d’entraîneur. Encore sous contrat un an avec les Rouge & Bleu, Christophe Galtier va être remercié. Plusieurs noms ont été avancés pour le remplacer et l’heureux élu se nommerait Luis Enrique. Alors qu’un accord serait proche d’être trouvé entre le PSG et l’entraîneur espagnol, rien n’a encore été officialisé. Et selon les informations de l’Equipe, le club de la capitale ne prévoit pas d’annoncer son nouvel entraîneur avant début juillet. Le quotidien sportif explique que l’on pourrait assister à la même scène que la saison dernière. L’annonce du départ de Christophe Galtier avec dans la foulée, l’officialisation de Luis Enrique.

A voir aussi : Les plans du PSG avec Luis Enrique

Une annonce la semaine prochaine

L’Equipe explique que l’annonce du futur coach du PSG pourrait intervenir la semaine prochaine. « En revanche, il ne peut pas être écarté que soit communiquée d’ici là la rupture de la collaboration avec Galtier, si les négociations finissent enfin par aboutir. » Cela fait plusieurs jours que « l’imminence d’un règlement circule. Sans confirmation officielle. » L’entourage de Christophe Galtier répétait ces dernières heures que le dossier n’était pas finalisé. Le quotidien sportif explique que le flou autour du futur entraîneur du PSG n’est pas sans conséquences, notamment sur la date de reprises des joueurs. Dans un premier temps, elle avait été fixée au 4 juillet. Mais cette dernière a changé plusieurs fois et d’après des sources internes au club, la reprise devrait avoir lieu le 10 juillet conclut l’Equipe.