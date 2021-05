Le PSG ne retiendra pas Mauro Icardi (L’E)

Après une très bonne saison 2019-2020 (34 matches, 20 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues), Mauro Icardi est plus en difficulté dans sa deuxième saison parisienne marquée par plusieurs blessures. En 24 matches toutes compétitions confondues, l’Argentin a marqué 12 buts et délivré cinq passes décisives. Malgré des statistiques flatteuses, Mauro Icardi a du mal dans le jeu. Son jeu n’est pas forcément compatible avec celui du PSG et de Neymar et Mbappé. L’attaquant aurait des envies d’ailleurs et ses dirigeants ne le retiendraient pas selon les informations de l’Equipe “mais ils ne sont pas actifs pour le vendre pour autant.“ Mauricio Pochettino échange régulièrement avec son joueur. Sa bonne performance contre Montpellier en demi-finale de Coupe de France pourrait pousser pour une troisième saison parisienne. Affaire à suivre…