Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 10 juillet 2023. Le début d’une nouvelle ère, la reprise d’entraînement, des vacances encadrées, le transfert de Mauro Icardi à Galatasaray, Lucas Hernandez officialisé…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le début de l’ère Luis Enrique qui commence ce lundi avec la reprise de l’entraînement pour une partie des joueurs du PSG. Et pour cette première rentrée des classes, une quinzaine de joueurs de l’effectif sont attendus, dont Neymar Jr. Cette journée sera surtout consacrée aux traditionnels tests physiques et médicaux. Après quelques polémiques lors de son séjour au Brésil, Neymar Jr va donc retrouver son quotidien parisien aux côtés de son ancien coach du FC Barcelone. « Reste de cette période commune à Barcelone (2014-2017) ces fabuleuses séquences où le ‘Ney’ exprimait pleinement son infinie créativité. Six ans plus tard, Neymar a égaré sa magie en route. » Mais il faudra encore attendre une dizaine de jours avant de voir le Brésilien reprendre l’entraînement collectif. Il doit avant tout « valider » sa rééducation après son opération à la cheville datant de mars dernier. D’autres joueurs comme Layvin Kurzawa, Colin Dagba et Julian Draxler ne seront que de passage. Une quinzaine de joueurs de l’effectif sont attendus, des jeunes comme Ismaël Gharbi et Timothée Pembélé ou encore des joueurs de rotation à l’image de Carlos Soler, Juan Bernat et Hugo Ekitike. La nouvelle recrue, Lucas Hernandez, sera également présente. Les internationaux seront de retour la semaine prochaine. « Passé cette première journée de tests médicaux, l’effectif parisien découvrira les séances et la méthodologie de Luis Enrique. Comme à pareille époque, toutes les nouveautés et règles établies par le staff seront scrutées. »

Lors de leurs vacances, les joueurs du PSG ont dû suivre un programme précis, copieux et individualisé. Un programme long d’une vingtaine de pages a été défini par les deux préparateurs physiques, Pedro Gomez et Alberto Piernas. « Les joueurs ont été invités dans un premier temps à observer une période totale de repos de quinze jours, histoire d’assurer une ‘déconnexion' », précise L’E. Puis, les deux semaines suivantes étaient consacrées à un travail de prévention, en alternant séance de force et de résistance. « C’est la semaine dernière que le menu s’est intensifié, afin de réadapter leur corps en vue de la reprise. » Le programme était individualisé en fonction du profil athlétique de chacun. Le groupe disposait également de plusieurs propositions afin que la masse grasse n’augmente pas trop durant cette période de repos. L’objectif était de ne pas dépasser 1,5kg au-dessus de leur poids de forme.

Enfin, le quotidien sportif évoque aussi l’avenir de Mauro Icardi, encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024. Après un prêt réussi à Galatasaray (23 buts et 8 passes décisives en 26 matches), l’Argentin va poursuivre sa carrière dans le club d’Istanbul. Le club parisien va récupérer 10M€ et surtout se délester d’un salaire important de son effectif. Prêté un an en 2019 avant d’être transféré définitivement pour 50M€ l’année d’après, l’attaquant argentin de 30 ans aura marqué un total de 38 buts et délivré 10 passes décisives en 92 matches sous le maillot parisien. Il aura également glané 7 trophées. « Ces dernières heures, les acteurs du dossier finalisaient les documents à transmettre aux deux clubs. Tout devrait être réglé la semaine prochaine », précise L’E. Avec déjà plus de 150M€ dépensés cet été (Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Kang-In Lee et Hugo Ekitike), le champion de France compte sur certaines entrées d’argent pour conclure d’autres pistes. « Cette vente est considéré comme positive par les dirigeants parisiens pour un joueur en fin de contrat en juin prochain et sur lequel ils ne comptaient plus. »

De son côté, Le Parisien fait aussi référence à cette nouvelle ère qui s’ouvre ce lundi au PSG. Aujourd’hui, une partie de l’effectif est attendue à Poissy pour la reprise de l’entraînement dans le nouveau Campus PSG. Avec un nouveau centre d’entraînement, des nouveaux joueurs et un nouveau coach, le PSG a impulsé en quelques jours « une nouvelle dynamique, loin d’une fin de saison polémique », même si le dossier Kylian Mbappé persiste. Ce lundi, seuls les non-internationaux comme Juan Bernat, Hugo Ekitike, Timothée Pembélé ou encore Julian Draxler sont attendus pour passer les tests médicaux et physiques. Certains jeunes du groupe Elite seront également de la partie, dont Noha Lemina, Serif Nhaga ou encore Ethan Mbappé. La nouvelle recrue, Lucas Hernandez, est également attendue. Victime d’une grosse blessure à un genou il y a sept mois, le défenseur français avait déjà pris part à quelques séances collectives avec le Bayern Munich en fin de saison dernière. « À Poissy, tous ces joueurs retrouveront Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele (…) ils sont toujours en phase de rééducation et ont investi le Campus PSG dès le 28 juin dernier », rappelle LP. Ils ont été rejoints quelques jours plus tard par Nuno Mendes.

Concernant Neymar Jr, il pourrait aussi faire son retour ce lundi. Enfin, Manuel Ugarte, autre recrue du PSG, a déjà foulé les pelouses de Poissy. « Il faudra a priori attendre encore quelques jours avant de découvrir Milan Skriniar et Marco Asensio : les deux joueurs ont joué en sélection en juin et ont célébré leur mariage ce week-end. » Un petit groupe de jeunes professionnels susceptibles de quitter le club a été convoqué mardi. « Comme pour la saison dernière, un second groupe aux horaires d’entraînements distincts pourrait être créé dans les prochaines semaines pour regrouper les joueurs invités à partir. » Il faudra attendre le 17 juillet pour voir le retour des internationaux avant le premier match amical face au Havre le 21 juillet puis une tournée au Japon dans la foulée.

Enfin, le quotidien francilien revient sur l’officialisation de Lucas Hernandez. L’ancien joueur du Bayern Munich a été transféré contre un montant de 40M€, hors bonus, et a paraphé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028. Gaucher, l’international français peut aussi bien évoluer en défense central qu’au poste de latéral gauche. Victime d’une grosse blessure à un genou en novembre lors de la Coupe du monde, le défenseur de 27 ans avait été opéré dans la foulée. « Sa rééducation terminée, il avait pu reprendre l’entraînement collectif avec le Bayern Munich à la fin de la saison. »